Dnes nastává podzimní rovnodennost, končí astronomické léto a začíná podzim. Slunce vstoupí ve 21:21 středoevropského letního času do znamení Vah, kdy se střed Slunce nachází nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den bude stejně dlouhý jako noc. Dny se budou dál zkracovat do 21. prosince, na kdy tento rok připadne zimní slunovrat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.