Sbírky na lidi postižené na jihu Moravy tornádem dosahují nebývalých rozměrů. Od čtvrteční noci do pondělního rána se na kontech sešlo přes sedm set milionů korun.

„Svým dopadem je to výjimečná katastrofa, takže je to za takto krátkou dobu opravdu rekordní částka,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců, které v Česku sdružuje nadace a charitativní organizace. Rychlosti výběru podle ní nahrávají mimo jiné možnosti on-line dárcovství, které se za poslední roky výrazně posunuly. Například v podobě různých dárcovských webů typu Donio či Darujspravne.cz.

Zablokovaný účet

Spolu s plnými hrstmi, kterými lidé přispívali nešťastníkům v zasažených obcích, se ale aktivovali i podvodníci. Už v neděli policisté zadrželi a odpoledne obvinili člověka podezřelého z toho, že zveřejnil falešný QR kód k humanitární sbírce Diecézní charity Brno.

Jinými slovy zneužil grafiku s výzvou pomoci, kterou organizace používá. Do QR kódu, který skrývá údaje, kam se peníze posílají, aby je člověk nemusel vypisovat ručně, ale uvedl nikoliv účet charity, ale jiný, z nějž mohl vybírat on. Hrozí mu až deset let vězení.

„Momentálně řešíme další případ, kdy někdo na sociální síti zkopíroval příběh a změnil číslo účtu a sdílel dále. Buďte prosím opatrní, ověřujte, kam posíláte své peníze,“ apeloval na veřejnost mluvčí policistů Pavel Šváb.

Na případ zneužití, kdy bylo číslo účtu propojeno s facebookovým profilem, upozornil i jihomoravský krajský policejní ředitel Leoš Tržil. „Tento účet je zablokovaný a probíhá šetření směrem k pachateli. Více bych ovšem věc nespecifikoval,“ řekl dále Tržil.

Ověření na webu

Lidé by proto podle Šplíchalové do budoucna měli zkontrolovat číslo účtu, kam peníze posílají, a to i tehdy, když jej načtou přes QR kód.

Čísla těchto účtů je možné najít například na webu charitativních organizací, jež na postižené tornádem vybírají. Pokud má někdo pochybnosti i zde, existuje registr veřejných sbírek, který je na webových stránkách ministerstva vnitra. „Tam si lze vyhledat konkrétní organizaci i číslo jejího účtu,“ dodává Šplíchalová. To, že je účet označený jako transparentní, nestačí. ten může založit každý.

Kde je možné finančně přispět na pomoc lidem postiženým tornádem



Český červený kříž: 333999/2700, variabilní symbol 2101



Diecézní charita Brno: 4211325188/6800, v. s. 2002



Nadace Via: www.darujme.cz/projekt/1204937