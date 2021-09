Přelom září a října bude v Česku průměrně teplý. Naměříme kolem 18 stupňů

ČTK





-Příští dva týdny budou průměrně teplé, s denními maximy kolem 18 stupňů Celsia. Nebude však příliš pršet a ani v noci by teplota neměla klesat pod bod mrazu. Počátkem příštího měsíce se ale začne ochlazovat a ve druhé říjnové dekádě by mohlo přibýt i srážek. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi pro období ode dneška do 17. října, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Přelom září a října má být teplotně průměrný | Foto: Shutterstock