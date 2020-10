"Opatření se koncentrují do dvou dominantních oblastí. Jsou nepříjemná a mají dopad. Musíme to však udělat, už nemáme jinou šanci,“ uvedl na konto nových opatření ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Věří, že následujících 19 dní by mělo stačit na to, aby se čísla snížila.

„Pokud se nám podaří dostat během týdne na reprodukční číslo 0,8, budou dnes přijatá opatření zmírněna,“ doplnil premiér.

Jedním z nich je, že od středy 14. října budou uzavřeny všechny stupně škol, a to s výjimkou mateřských. První stupeň základních škol by měl znovu otevřít 2. listopadu. "Po právu mohu být kritizován za to, že je opatření už od středy. Omlouvám se všem," uvedl ministr školství Robert Plaga. Na základě jeho rozhodnutí jsou zrušeny i všechny formy praktické výuky, a to i na uměleckých školách.

Školství se dotýká i aktivace mediků studujících 4. a 5. ročník, kterou oznámil Prymula s tím, že nemocnicím a zdravotnickým zařízením bude nově k ruce okolo 2400 studentů.

Ošetřovné pro rodiče, které budou doma s dětmi, zůstane podle premiéra na šedesáti procentech. "Stanovili jsme ale minimální hodnotu ošetřovného na den, a to na 400 korun," uvedl Babiš.

Setkání jen v šesti

Dalšími přijatými opatřeními jsou omezení shromažďování, kdy se na veřejnosti může nově pohromadě pohybovat maximálně šest lidí.

Nařízení by se mělo týkat i sportovců. Ti mohou nově trénovat jen v oddělených skupinkách po šesti.

Znamená to tak výrazné zkomplikování tréninkového procesu fotbalistů, případně jiných venkovních sportů. Ty halové včetně ledního hokeje už od pondělka trénovat nesmějí kvůli uzavření vnitřních sportovišť.

Ceremoniál k předání vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října na Pražském hradě je podle ministra zdravotnictví zatím plánován v minimálních počtech účastníků. Ocenění mají dorazit bez rodinného doprovodu, i zástupci vlády a státních institucí by se měli dostavit ve sníženém počtu. Prymula nevyloučil, že kvůli koronaviru budou muset nastat další omezení.

Zavřené restaurace a bary

Mezi opatřeními je také pití alkoholu na veřejně přístupných místech a povinnost nosit roušku i na zastávkách MHD, která platí již od úterý 13. října.

Až do konce nouzového stavu budou uzavřeny restaurace, bary a kluby - podle premiéra však restaurace budou moci fungovat na principu take away (odnést si jídlo s sebou, pozn. red.), přičemž výdejní okénka by měla být otevřena do 20 hodin.

„Restaurace jsme uzavřeli zejména kvůli různým eventům, po kterých vznikaly klastry,“ vysvětlil Prymula. Od omezení konzumace alkoholu na veřejnosti si pak vláda slibuje zamezení zneužívání výdejních okének restaurací.

Podle premiéra Babiše se o kompenzacích pro podnikatele i nadále vedou debaty. „Jedná se o kompenzace nájmu restaurací, na DPH, na odvody. Neznám detaily, ale musíme spěchat. Poprosil jsem ministra (Karla Havlíčka, pozn. red.), aby materiály připravil na příští vládu,“ uvedl.

Zákaz vycházení v domovech důchodců

Vláda rozhodla také o tom, že provoz sociálních služeb bude omezen pouze na základní činnosti. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) nařídila zákaz vycházení v domovech seniorů, pro studenty sociálních oborů bude nově platit pracovní povinnost.

Výjimky ze zákazu vycházení se budou týkat případů, kdy senior musí navštívit lékaře, úřad či soudní řízení.

Babiš: Svědomí mám čisté

Vláda uvolnila až 205 milionů korun na nákup remdesiviru



Vláda na pondělním zasedání schválila uvolnění až 205 milionů korun na zajištění nákupu léku Veklury s látkou remdesivir prostřednictvím Evropské unie od firmy Gilead Sciences.

Babiš po zasedání vlády řekl, že má v souvislosti s koronavirovou epidemií čisté svědomí. "Já samozřejmě postupoval vždy podle nejlepšího vědomí a svědomí a podle doporučení expertů a epidemiologů," řekl. Dodal, že za ministry za první vlny epidemie přišel expert s modelem vývoje epidemie, podle kterého se pak vláda řídila.

Babiš také uvedl, že nemá pocit, že by se něco dělalo proti epidemii špatně. "Já mám čisté svědomí a ano, můžeme říkat, že máme 1000 mrtvých, ale to je průměr tří dnů. V České republice zemře 110 lidí lidí za rok, já to nechci podceňovat, každý život je cenný a děláme maximum pro to, abychom to zvládli," dodal.

Premiér řekl, že se angažuje v otázce epidemie "od rána do večera". "Já nevím, jaké chyby se staly, kde je nějaký zásadní problém," řekl. Zdůraznil , že nemá pocit, že by pochybil. "V březnu přišel někdo s matematickým modelem, v srpnu nikdo. Ti, kteří měli přijít, nepřišli," uvedl. Později však pochybení připustil. "Získali jsme obrovské zkušenosti. Nějaké chyby nastaly, tak jsme se z nich poučili a snažíme se je napravit," řekl.

Debata o uzavření škol

Názor uzavřít i první stupeň základních škol kvůli koronavirové epidemii převládl pondělní diskusi na tripartitě. Informoval o tom prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

"Dlouhá diskuse byla o tom, zda uzavřít nebo neuzavřít první stupeň škol. Byli jsme dotazováni, nakonec většinový názor byl, že má převahu názor epidemiologický, čili i děti můžou být přenašeči covidu-19 na svoje rodiče. Pravděpodobně vzhledem k tomu, že se dá očekávat prázdninový týden od 26. října, tak většinový názor byl i pro uzavření těchto škol," řekl Hanák.

Zrušený projev v televizi

Prymula měl vystoupit dnes večer v televizích k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru. Projev ale zrušil kvůli probíhajícímu jednání vlády. Mělo jít o první podobné vystoupením ministra zdravotnictví k epidemii.

Ten dále uvedl, že není jisté, že školství je připraveno a vybaveno odpovídající výpočetní technikou pro případ zrušení výuky i na prvním stupni základních škol. Hanák pro uzavření této úrovně nebyl. "Po konzultaci i s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství bylo řečeno, že je to opravdu padesát na padesát. My jsme řekli, že jestliže je u epidemiologů informace, že to je zdroj šíření, tak v tom případě to má smysl," řekl naopak předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Nařízení do středy 14. října

Na druhém stupni základních škol se přitom učí prezenčně polovina dětí teprve od pondělí 12. října. Žáci museli být rozděleni do dvou skupin. První část tříd měla vždy jeden týden docházet do školy, druhá se učit z domova, v následujícím týdnu se prostřídat. Od středy to platit přestane.

Na výuku on-line už přešly od pondělí 12. října vysoké a střední školy v celé ČR. Na prvním stupni do středy 14. října zůstává prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.

Zavřená divadla, kina i muzea

Od 12. října zůstala zavřená také divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, ale třeba i hvězdárny.

Hospody a restaurace mohou mít ještě do středy 14. října otevřeno od 6:00 do 20:00 s tím, že u stolu mohou sedět maximálně čtyři osoby a do podniků se může vstupovat pouze ve skupině dvou lidí. Od středy zůstanou zavřené úplně, fungovat budou jen přes výdejní okénka (viz výše).

Od pondělí 12. října jsou na dva týdny zastaveny všechny amatérské a profesionální sportovní soutěže. Jedinou výjimku dostanou fotbalové týmy z nejvyšší soutěže, které se účastní bojů v evropských pohárech. Tyto zápasy bude možné odehrát, avšak bez přítomnosti diváků.

Zpřísňují i sousedé

Vážnou situaci se zvyšujícím se počtem nově nakažených řeší i v okolních státech. Slovensko zakázalo hromadné akce i shromažďování více než šesti lidí, uzavřelo aquaparky, fitness centra. Restaurace smějí vydávat jídlo jen zabalené.

Ve městech a obcích se musí nosit roušky. Senioři dostanou znovu vyhrazený čas na nákupy a střední školy přešly na distanční formu výuky.

A podobná opatření zavedli i v Polsku. Pokrývky úst a nosu se musí nosit všude, kromě lesů a parků. Senioři budou mít vlastní dobu na nákupy. Podle vládního nařízení může být například nyní v restauracích jedna osoba na čtyři metry čtvereční, kina mohou využít jen 25 procent kapacity svého hlediště, na rodinných oslavách může být maximálně sto osob.