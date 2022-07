Jak uvedl Ronald Blaschke z Evropské iniciativy občanů pro nepodmíněný základní příjem, částka by měla činit asi šedesát procent takzvaného mediánového příjmu v konkrétní zemi Evropské unie. To je hranice toho, aby člověk neupadl do chudoby. U nás je to kolem zmíněných patnácti tisíc korun.

Petici za zavedení základního příjmu zatím v Evropě podepsalo téměř 250 tisíc lidí. K tomu, aby se téma na evropské půdě vážněji otevřelo, je zapotřebí ještě třikrát tolik. Rozhodnutí ale stejně bude na konkrétních zemích. „Takový příjem by odstranil nejen chudobu a sociální vyloučení. Minimalizoval by i sociální rozdělení a zvýšil zdravotní blahobyt občanů,“ je přesvědčen Blaschke.

Podle Jiřího Mertla z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni by základní příjem přispěl i ke snížení kriminality. Téměř osmdesát procent odsouzených totiž sedí kupříkladu za krádeže, neoprávněné držení platební karty či výtržnictví. „Po propuštění nemají práci a skoro žádné prostředky na zajištění bydlení. Jsou v exekucích,“ řekl Mertl.

Nepodmíněný základní příjem se dostal i na půdu Organizace spojených národů. Ta během pandemie covidu prosazovala, aby jej pobíraly téměř 2,8 miliardy nejchudších lidí z rozvojových zemí. „Jelikož se v řadě zemí světa brzy očekává nová ekonomická krize a její závažné sociální dopady, má OSN příležitost s návrhem opět přijít,“ řekl Deníku Marek Hrubec z Centra globálních studií.

Kde na to vzít

K odpůrcům základního příjmu naopak patří ekonom Jaroslav Šulc. Obává se, že by poškodil školství, neboť výdělek by už nebyl úměrný dosaženému vzdělání. „Zavedením příjmu by také vznikl rovný starobní důchod, což by rozbilo společenské smlouvy ohledně dosavadní struktury poskytování důchodů,“ řekl Deníku. Současné penze jsou totiž v Česku odvozeny od odpracovaných let a příjmů.

Podporovatelé ale zdůrazňují, že základní příjem by nenahrazoval sociální dávky ani důchody. Ty by lidé brali dál. Nabízí se proto otázka, kde by na to státy vzaly peníze. Tam, kde mají přírodní zdroje, lze sáhnout do výnosů z nich. Jinde by podle podporovatelů základního příjmu mohli uvažovat kupříkladu o progresivním zdanění. Lidem v rozvojových zemích by podle OSN mohlo pomoci pozastavení splácení dluhů.

Zahraniční zkušenosti

V některých zemích už zkusili experimenty, které jsou popsány v knize „Základní příjem ve světě“, vydané loni nakladatelstvím Epocha. Například v sousedním Německu před dvěma lety začali více než sto dvaceti lidem vyplácet měsíční rentu 1200 euro, tedy přes třicet tisíc korun. Výsledky budou vyhodnoceny až příští rok.

Ve Finsku zase byla v roce 2017 dva roky vybraným dvěma tisícům dlouhodobě nezaměstnaných lidí ve věku 18 až 25 let vyplácena částka 560 euro měsíčně, což je v přepočtu kolem 15 tisíc korun. Výsledkem je, že někteří z nich začali pracovat.

Desítky let je základní příjem vyplácen občanům americké Aljašky, kde zvedl o sedmnáct procent práci na částečný úvazek. Roční částka na člověka se postupně zvyšuje. Nyní činí přes dva tisíce dolarů, tedy přes padesát tisíc korun. Nejprve byl příspěvek vyplácen převážně z výnosů těžby ropy, poté byl založen státní fond.

Zdroj: DeníkV Česku se v minulosti myšlenkou základního příjmu v akademických debatách zabývali někteří členové ČSSD, KSČM či nyní vládních Pirátů. „V současné době to není vůbec na stole, řešíme především situaci kolem energetické krize,“ řekla Deníku mluvčí Pirátů Veronika Šmídová. Státem zaručený příjem prosazoval také někdejší ministr financí Vlastimil Tlustý (tehdy ODS, nyní bezpartijní). Upozorňoval ale, že by neměl být příliš vysoký, aby nebyl demotivující.