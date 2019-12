Nějakého toho mazlíčka chce mít doma skoro každý. Málokdo ale na něj má dost času. Lidé jsou dnes více pohodlní, cestují, a to může být se zvířaty komplikované. Terarijní zvířata, jako jsou chameleoni nebo hadi, jsou proto do této rychlé doby ideální. Nejsou náročná na čas, spokojeně si žijí ve svém teráriu a vůbec je nestresuje, když na ně někdy nemáte čas. Jak o ně správně pečovat, aby vám dělali radost?

Mistr převleků a akrobacie

S chameleonem se sice nepomazlíte tak jako s kočkou či psem, ale při jeho pozorování se pěkně pobavíte. Mění barvu podle emocí a dokáže se dívat každým okem jinam. Navíc vás překvapí nevšedními artistickými dovednostmi, k pohybu totiž používá nejen nohy, ale i ocas. Občas může vypadat pěkně líně, když leží ukrytý ve spleti větví v teráriu. Je ale neomylným lovcem a jazyk vystřeluje ve zlomku vteřiny a s dokonalou přesností.

„Pevně věřím, že láska k chameleonům souvisí s jejich specifickou stavbou těla, je to prostě nestandardní zvíře, které jako psa či kočku nemají masy lidí, a tudíž je zajímavějším domácím mazlíčkem,“ vysvětluje specifika tohoto tvora Libor Červínek, vedoucí ChamiZOO, prvního chameleoního minizoo v ČR.

Na rozdíl od jiných druhů plazů se jedná o denního zástupce. Je tedy aktivní ve dne, zatímco v noci spí. Nezbytná péče zabere doslova pár minut. Nevýhodou pro někoho může být, že se nejedná o kontaktní zvíře a jakákoli manipulace je pro něj většinou stresující. I když časem si na přítomnost člověka zvyknou, a někteří jedinci dokonce „lidské teplo“ vyhledávají.

„Jako začátečník bych se zaměřil na běžně dostupné druhy, které se u nás chovají, jako jsou chameleon jemenský či chameleon pardálí. Při koupi bych volil spíše konkrétního chovatele než petshop a sledoval bych fyzickou kondici kupovaného zvířete. Chov pak vyjde na cca 150–300 korun měsíčně,“ radí, jak si správně vybrat svého mazlíčka, Martin Skalička, chovatel chameleonů.

Mezi základní výbavu rozhodně patří dostatečně prostorné terárium s větracími otvory a větvemi, jako je například kroucená vrba. Dále by mělo být terárium vybaveno zdrojem UVB světla a také klasickou reflektorovou žárovkou jako zdroj tepla. V neposlední řadě budete potřebovat krmný hmyz, který musí být živý a saturován vápníkem a vitaminy ve správném poměru.

Uklidňující pohodáři

Had je ideálním zvířetem pro ty, kteří se nemohou zejména z časových důvodů o svého mazlíčka každodenně starat. Had nemá srst, a proto je vhodný i do domácností s alergikem. Pokud hadovi pořídíme kvalitní terárium, jedná se skutečně o bezúdržbové zvíře.

„Had je naprostý pohodář a při vhodných podmínkách dělá svému majiteli jen radost. Ten, kdo ho doma nikdy neměl, si nedovede představit, jaký je to uklidňující pocit, když si po náročném dni sednete v klidu do křesla a necháte ho proplétat mezi prsty,“ říká Miroslav Slavíček, dlouholetý chovatel hadů, který jezdí dělat dětem zdarma přednášky do škol po celé republice. „Dělají se s nimi i uklidňující masáže, kdy se plazí po těle pacienta. Vždyť znakem lékařství je Aeskulapova hůl omotaná hadem, za něhož je považována naše užovka stromová,“ upozorňuje.

V případě, že jste chovatel začátečník, je nejvhodnější pořídit si některý nenáročný druh, jakým jsou užovka červená, korálovka, krajta královská nebo hroznýš královský. „Doporučuji začít s užovkou červenou. Ta je na chov nejméně náročná a začátečnické chyby zejména v manipulaci či poklesem teploty lehce přejde bez úhony na své kondici,“ radí Slavíček, jak na svého prvního hada.

Jediné, na co se nesmí zapomenout před jeho pořízením, je nákup kvalitního terária. Různé plastové krabice a ani obyčejná skleněná terária nejsou z mnoha důvodů vhodná – mají velké tepelné úniky, horší řešení osvětlení, a tedy i vytápění. Terárium by mělo mít křížové odvětrání dimenzované na jeho velikost, mělo by být tepelně izolované, osvětlení by mělo být konstruováno tak, aby sloužilo i jako vytápění. A hlavně se had nesmí dostat přímo k žárovce, aby se nespálil. Důležité také je, aby měl stále misku s čistou vodou a aby našel v teráriu úkryt. Samozřejmostí jsou vhodné rozměry, například pro užovku červenou to je 80 x 40 x 40 cm. Při manipulaci s hadem je také třeba myslet na to, že musíte mít ruce bez zápachu.

„Had je nenáročný i finančně. Pokud máte mládě, krmíte jednou týdně myším holátkem, které stojí zhruba 8 korun, a v dospělosti jednou za 14 dní dospělou myší, která vyjde na patnáct až dvacet korun. Dalším nákladem je elektřina na vytápění terária. Tady to záleží na kvalitě hadího příbytku. Pokud budete mít terárium, které je tepelně izolované a má přesně dimenzované odvětrání, bude spotřeba zhruba sedmdesát korun měsíčně. U skleněných terárií to bude rozhodně více,“ vypočítává náklady na chov Miroslav Slavíček.

ZAJÍMAVOST



Chameleoni mění svou barvu podle emocí. Když je chameleon rozzuřený, nafukuje se, aby okolí ukázal, jak je velký. Současně se zbarví do nejtmavších odstínů zelené, hnědé a černé barvy. Během spánku je tělo chameleona naprosto uvolněné a vybarví se do nejsvětlejšího odstínu zelené barvy. Při vyhřívání na slunci se jeho tělo většinou zbarví do hnědých odstínů – hnědá totiž přijímá daleko lépe teplo než zelená barva.

DENISA WITOSZOVÁ