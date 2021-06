Nákupy v e-shopech a GDPR. Pozor na to, s čím souhlasíte v úvodní tabulce

Pro většinu lidí jsou to jen „otravné tabulky“, které před návštěvou webové stránky odkliknou a nečtou, co potvrzují. Jenže to je chyba. Žádosti provozovatelů webů o svolení s použitím takzvaných cookies vyskakují z čím dál většího množství internetových stránek. Jde přitom o informace, které si navštívený web ukládá do našich prohlížečů a může je posléze využít pro přesné zacílení reklamy na konkrétního zákazníka. Proto je využívají například e-shopy. Správně by ale neměly.

Nakupování přes internet | Foto: Shutterstock