Podle zpravodaje ČTK za Zemanem do nemocnice přijeli kolem 12:00 manželka Ivana a kancléř Mynář. Přišli i další pracovníci Pražského hradu, do nemocnice přinesli i dva velké koše s květinami. Mynář odjel asi po hodině a čtvrt, Zemanová o něco později.

Aktuální pobyt v nemocnici je pro Zemana nejdelší za jeho působení v prezidentském úřadě. Do ÚVN nastoupil v úterý 14. září. Podle Hradu jde o plánovaný pobyt, první oficiální informaci o něm ale jeho zástupci vydali až dva dny poté, co prezident absolvoval vyšetření včetně sonografie nebo krevních odběrů. Mluvčí Hradu v tiskové zprávě uvedl, že vyšetření prezidenta neodhalila žádné problémy, které by ho ohrožovaly na životě. Lékaři zjistili, že byl dehydratován a mírně vyčerpán. Dlouhodobě se prezident léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohama začal letos používat invalidní vozík.

Během pobytu v nemocnici Zeman přijal několik návštěv, kromě manželky a kancléře za ním přijeli dcera Kateřina, bývalý prezident Václav Klaus, premiér Andrej Babiš (ANO) nebo kardinál Dominik Duka.

Zemana ve středu čekají schůzky s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), předsedou ODS Petrem Fialou a šéfem SPD Tomiem Okamurou. "Plánovaný středeční program platí," sdělil dnes ČTK Ovčáček. Ve čtvrtek se měl Zeman setkat na pravidelné schůzce s předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem. Setkání ale bylo přesunuto na příští středu.

Zlomená paže i poraněné koleno

Zeman byl naposledy hospitalizován letos 20. až 22. ledna. V nemocnici byl očkován proti koronaviru, poté v ní zůstal kvůli plánované preventivní lékařské prohlídce.

Loni byl od 25. do 29. srpna v nemocnici kvůli zlomenině. V ÚVN se podrobil operaci paže, kterou si zlomil při pádu. Podle zástupců Pražského hradu se tak stalo poté, co se po sledování večerních zpráv v televizi rozhodl jít bez hole a bez pomoci ochranky. Po propuštění přešel do domácího ošetřování a čekalo ho několik týdnů domácí rekonvalescenční péče.

V říjnu 2019 strávil v ÚVN čtyři dny. Nemocnice tehdy uvedla, že prezident absolvoval rehabilitační cvičení a byla mu aplikována intenzifikovaná výživa. Zeman se rozhodl informovat o svém zdravotním stavu a nemocnici zprostil mlčenlivosti. Ta následně oznámila, že se prezident léčil a po propuštění stále léčí pro poruchu výživy spočívající v úbytku a narušené funkci svalů, zejména nohou.

V roce 2013 byl prezident Zeman ošetřen s drobným poraněním kolena ve Fakultní nemocnici Motol, v péči lékařů byl zhruba dvě hodiny. Ještě týž den byl znovu ošetřován v Motole, a to kvůli krvi v kolenu. V nemocnici zůstal přes noc, opustil ji druhý den. Lékaři mu doporučili zrušit plánované zahraniční cesty a strávit pár dní na lůžku. Zranění si Zeman přivodil doma, když v noci upadl a narazil kolenem do skříně.