„Já ho sice podepíšu, ale až poté, co tam budou ty úpravy,“ uvedl prezident Miloš Zeman na téma novely pandemického zákona. V původní verzi zákona se mu nelíbilo, že měl platit „dost nesmyslně“ časově neomezenou dobu a že karanténu by šlo nařídit bez dalšího i jen krátkou textovou zprávou. Horní hranice peněžitých postihů byla podle prezidenta nesmyslně vysoká.

Zeman se následně opřel do počínání demonstrantů, kteří ke Sněmovně dopravili při schvalování zákona makety šibenic. „Zásadně nesouhlasím s šibenicemi a nesouhlasím s tím, že to není ani přestupek. Lidé, kteří ji tam přinesli, by měli být potrestání,“ nechal se slyšet český prezident.

Hrad zažaloval Stehlíkovou kvůli jejím výrokům. Zastírací manévr, míní lékařka

Policie navíc měla podle prezidenta proti demonstrantům zasáhnout i proto, že neměli ochranu dýchacích cest. „Demonstrace nedodržovala povinné rozestupy, demonstranti neměli povinné roušky a už tady je dostatečný důvod k zákroku i bez změny zákona,“ zdůraznil.

O obstrukcích, jak je rozpoutali poslanci SPD, prezident uvedl, že patří k „běžnému pořádku parlamentní práce v demokraciích“. Připomněl, že v minulém volebním období je využívaly v tehdejší opoziční roli i nynější vládní strany. „Poslancům bych zbytečně náhubek nenasazoval,“ doplnil k úvahám o možných změnách sněmovního jednacího řádu.

Zrušení povinného očkování

Zeman v pořadu rovněž uvedl, že nesouhlasí se zrušením povinného očkování proti covidu, které mělo od letošního března platit pro všechny lidi starší 60 let a vybrané profese. „Je to chyba. Podívejte se, nejenom Rakousko, ale nyní i Německo a Belgie uvažují o zavedení povinného očkování. A já si myslím, že časem se přidají i další země,“ konstatoval.

Zrušení povinného očkování, které odsouhlasila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO), se Zeman snažil Fialovi rozmluvil. Premiér ale podle prezidenta v této záležitosti dá na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09).

PŘEHLEDNĚ: Co přináší pandemický zákon. Karanténa přes SMS i omezení řemeslníků

Nynější napětí v rusko-ukrajinských vztazích považuje prezident za válku slov z obou stran. Doplnil, že Rusové „nejsou blázni“ a útok na Ukrajinu by pro ně znamenal čistý zisk jenom v tom, že dají Ukrajině jakési varování. „Když si srovnáte zisk a ztrátu, tak protože nejsou neinteligentní, tak jim vyjde, že by na tom prodělali, dokonce výrazně prodělali.“

Zeman také sdělil, že by se zřejmě zúčastnil pátečního zahájení zimních olympijských her v čínském Pekingu, pokud by mu to umožnil zdravotní stav. Diplomatický bojkot her zdůvodňovaný porušováním lidských práv v Číně považuje za téměř nulový. „Většina členských zemí Evropské unie se tak či onak olympijských her svými představiteli účastní,“ myslí si.

Bouře ve sklenici vody?

Za bouři ve sklenici vody označil prezident nynější diskuse o skartaci zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku.

„Myslím si, ale to bych nevyčítal, to je chyba, která se že může stát, chyba BIS, že měla tuto zprávu, pokud ji přikládala takovou důležitost, označit jako tajnou. Mohu odpřisáhnout, protože jsem tu zprávu měl v ruce, že měla označení důvěrné,“ řekl. Několikrát také uvedl, že skartační předpisy nezná, míní ale, že jsou odlišné pro tajné a pro důvěrné materiály.