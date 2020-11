Patříte mezi lidi, kteří si nemocí covid-19 prošli. Jaký u vás měla průběh? Těžký?

Patřila jsem spíše mezi lidi se středně těžkým průběhem. Byla jsem nemocná téměř čtyři týdny a dosud mě to úplně neopustilo. Některé příznaky stále trvají a nelze se jich jen tak zbavit.

A jak se tedy projevovala u vás?

Měla jsem pocit zimnice, slabosti. Pak se přidala bolest hlavy, na kterou nezabírala žádná analgetika. Měla jsem teplotu, kašel, chvílemi jsem byla dušnější. Dominantní byla hodně velká únava, kterou nešlo žádným způsobem ovlivnit, změnit. Bylo to jakoby někdo před vás dal velikou zeď a za tu se nešlo dostat. Ta únava mimochodem přetrvává dosud stejně jako bolesti hlavy.

Lidé, kteří covid zpochybňují, jej často přirovnávají ke chřipce. Můžete to s chřipkou porovnat?

Já se na chřipku očkuji, takže jsem ji dlouho neměla. Ale mezi ní a nemocí způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 je ten zásadní rozdíl, že u chřipky jako každé virózy se průběh zhoršuje, ale pak začne při léčbě nemoc ustupovat a stav člověka se zlepší. Kdežto u koronaviru se to vrací ve vlnách. Je vám špatně, pak se to zlepší, máte pocit, že už je vám lépe a najednou se to zase zvrtne. Mám v okolí i případy, že lidé měli deset nebo dvanáct dnů klidný průběh, mírné bolesti, kašel, nic zásadního. Už se cítili dobře, těšili se, že půjdou třeba do práce, a najednou se to změnilo. Průběh nemoci se zdramatizoval, nastoupily horečky, těžký kašel a oni skončili na jednotce intenzivní péče. A to vše během jediného dne.

Kde jste se nakazila?

To bohužel nevím. Můžete se nakazit kdykoliv a kdekoliv. Těžko říci.

Vy patříte mezi některou z rizikových skupin třeba kvůli astmatu nebo jiné nemoci?

Ne, jsem klasický zdravý člověk a nepatřím ani do rizikové věkové kategorie.

A už u vás nemoc oficiálně skončila?

Testy mám negativní. Byla jsem negativní už po deseti dnech nemoci, ale ta se projevovala i poté. Třeba před týdnem jsem šla do práce, ale po půl dni jsem musela odejít. Kvůli únavě, o níž jsem mluvila, jsem nebyla schopná dál pokračovat.

Jste praktická lékařka takže jste se určitě setkala s řadou lidí, kteří si covidem prošli. Lišil se nějak průběh jejich stonání od toho vašeho?

Vesměs to bylo podobné. Často dominuje kašel, bolesti hlavy se s výjimkou asymptomatického průběhu objevují téměř u každého. Pak je častá ztráta čichu a chuti, která se objevuje asi čtyři až pět dnů po prvních příznacích. Ale ta je asi to nejmenší, co vám na nemoci vadí. Každý to má trochu jiné. Nejhorší je, že nevíme, co rozhoduje o tom, zda dotyčný bude mít vážný průběh. Nedá se to predikovat.

Vaše nejbližší rodina žijící s vámi v jedné domácnost se nakazila také? A izolovala jste se nějak od ní, aby s vámi nepřišla do kontaktu?

Izolovat se moc nedalo, ale rodina byla kupodivu negativní. Proč, to nikdo neví. Buď to prodělala už dříve, nebo je odolnější. Stává se, že existuje jedinec, který má těžší průběh nemoci a jeho blízcí se nenakazí. Ale proč to je, se zatím moc neví.

Kvůli koronaviru se poslední dobou zostřila opatření pro pohyb na veřejnosti. Jak byste pod vlivem té své prodělané nemoci tato opatření hodnotila?

Opatření jsou zcela správná. Jenom si myslím, že měla přijít dříve a možná mohla být i o něco razantnější. Lidé nenosili roušky, nedodržovali hygienické opatření, měli pocit, že se o nic nejedná, že je to jen chřipečka a že se nemoc týká jen těch s chronickými chorobami nebo obézních. Zkrátka během prázdnin rezignovali na dodržování jakýchkoliv hygienických zásad. Pokud jde o to, jak hodnotím ta současná opatření: uvidí se za týden nebo čtrnáct dnů, zda jsou dostatečná. Ale pokud je nezačnou dodržovat sami lidé, nikdo se šířením nemoci nic neudělá. Covid-19 opravdu není legrace ani spiknutí.

Hodně se mluví o tom, že v nemocnicích začíná kvůli nákaze chybět personál, lékaři a sestry. Jak je to u praktických lékařů?

Tady mohou soudit jen podle své zkušenosti, nemám přehled o všech prakticích. V naší společnosti Moje ambulance už byly některé ordinace kvůli koronaviru na nějaký čas zavřené. A občas se není čemu divit, že se zdravotnický personál nakazí. Někteří pacienti chodí do ordinací bez roušek, hádají se s námi, chodí si pro potvrzení na řidičský průkaz a přitom mají kašel a horečky. Ale to nám často řeknou až uvnitř nebo vůbec ne.

To znamená, že se od jara výrazně změnil přístup pacientů? Jsou třeba agresivnější?

Vždycky se najde někdo agresivní, ale neoznačila bych to plošně za agresivitu. Spíše je vhodnější slovo vyčerpanost. Všichni jsou nervózní z toho, co se bude dít, počty nakažených i hospitalizovaných stoupají, lidé nevědí, komu věřit.

Praktičtí lékaři by prý měli podle plánu ministerstva sami testovat pacienty s příznaky a na odběrová místa by měli chodit ti bezpříznakoví. Souhlasíte s tím?

To bylo spíše myšleno tak, že v mnoha regionech – a není jich málo – jsou těžko dostupná odběrová místa. Lidé čekají třeba i týden na otestování, což není vzhledem k celkové situaci a trasování nakažených dobré. Takže tam praktičtí lékaři určitě uvítají, že si je budou moci sami otestovat a znát jejich výsledky dříve. To by se mohlo dít v ambulanci ve vyhrazené době nebo v nějaké sdílené ambulanci pro více praktických lékařů. Ale zatím nejsou známé podrobnosti a zda se to nakonec bude realizovat.