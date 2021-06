Lidé v privatizaci nevyzvedli až patnáct miliard. Požádat o ně musejí do září

Také jste se před třemi desítkami let zúčastnili kuponové privatizace? A jste si jisti, že jste za akcie dostali všechny peníze, na které máte nárok? Kupříkladu maminka mladého odborníka na informační technologie Daniela Surmaře si jista nebyla, a syn se jí rozhodl pomoci. „Snažil jsem se najít technický způsob řešení tak, aby to pro ni bylo co nejpříjemnější,“ řekl Surmař Deníku. „Aby nemusela nikam chodit ani podstupovat žádné riziko, ale aby snadno zjistila, zda akcie má anebo nemá. A aby je mohla jednoduše zpeněžit,“ konstatoval.

Lidé v kupónové privatizaci nevyzvedli až 15 miliard. Čas na získání peněz se přitom krátí… | Foto: Profimedia