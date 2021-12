OBRAZEM: Ostudné místo Ostravy. Nejdůležitější uzel v centru okupují somráci

Kratom si díky „nakopávacím“ účinkům už stihli oblíbit příznivci noční zábavy i studenti. Dosud si ho pořizovali přes internet i přes varovné zprávy, že jde o látku s problematickým chemickým složení. Kratom má i proto teď na stole vládní odbor protidrogové politiky. „Probíhá expertní hodnocení jeho rizikovosti ze všech možných stran, v našem prostředí a situaci,“ přibližuje národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Příští rok má expertizu prodiskutovat pracovní skupina, která se bude zabývat jeho případným zařazením na seznam kontrolovaných látek.

Tedy na roveň tvrdých drog. Před tím ale varují někteří experti, kolem kratomu by mohl vzniknout další nelegální trh se všemi společenskými nevýhodami. Podle výzkumného pracovníka Viktora Mravčíka z Národního ústavu duševního zdraví se efekt kratomu liší podle konkrétního složení účinných látek a dávkování.

Podobně jako u alkoholu má kratom při nižších dávkách povzbuzující účinek a při vyšších spíše tlumivý. „Jeho rizika vyplývají z toho, že jde o psychoaktivní látku. Tím největším je pravděpodobně vznik závislosti v případě pravidelného užívání vysokých dávek,“ hodnotí Mravčík.

Kratom prodávají "sběratelům"

Automat v Ústí provozuje loketská firma AtomaStore. Ta už další stroje nainstalovala na Karlovarsku, v Žatci, Mostě a přibýt má i v Chomutově. Firma má už četné zkušenosti s inspekcí. Dosud ale spíš kvůli CBD konopným produktům, které od klasické marihuany odlišuje minimum psychoaktivního THC.

„Starší lidé, kteří inspekci na náš automat upozorní, kratom obvykle neznají. Ale vadí jim, že nabízíme v uvozovkách trávu,“ popisuje Tomáš Riedl z AtomaStore, který CBD i kratom dosud prodával na e-shopu. Zájem je o ně ale prý i z automatů.

Protože kratom není v Evropské unii schválenou potravinou, jeho nabízení může postihovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Distributoři to obcházejí tím, že ho uvádějí na trh jako sběratelský předmět. O tom, že si s novou látkou české instituce nevědí rady, svědčí i nedávná úsměvná Riedlova zkušenost, když prý chtěl od nákupu kratomu odradit nezletilé výraznou 18kou na automatech i na balíčcích.

„Ale u obchodní inspekce se to obrátilo proti nám, že omezujeme prodej, který má být neomezený,“ popisuje Riedl.

Že mu možná napřesrok byznys s kratomem zakážou „shora“, o tom Ridl ví, flintu do žita ale nehází. „Sice to na Slovensku dopadlo jinak, ale já jsem optimista. Myslím si, že to minimálně rok ještě legální bude a možná to nezakážou vůbec. A kdyby, tak řešíme i alternativy, nějaké herbální produkty. A CBD stoprocentně nezakážou,“ je přesvědčený obchodník.

"Ústí to ke štěstí nepotřebuje"

Podobné byznysplány jsou trnem v oku lidem z vedení města. „Nám se to nelíbí a jsme proti tomu od začátku,“ tvrdí náměstek ústeckého primátora pro sociální věci Tomáš Vlach (ANO). „Zástupcům ministerstva vnitra jsme doporučovali úpravu legislativy tak, aby se obec mohla na celém území k umisťování podobných prodejních automatů vyjadřovat,“ dodává Vlach.

Přítomnost nového sporného automatu neunikla terénním pracovníkům ústeckého Drug-Out klubu. „Ústí to ke štěstí nepotřebuje,“ míní jeho ředitelka odborných programů a služeb Radka Kobližková.

„Není nad tím žádný dohled, může si to koupit kdokoli s jakýmkoli zdravotním stavem. Včetně 13letého dítěte, do budoucna třeba našeho klienta. Vím, že k takovému věku patří experimentování, ale společnost by přeci jen dětem nemusela tak nahrávat,“ myslí si Kobližková.

Kratom frčí mezi studenty, tanečníky i odvykajícími



Kratom jsou nadrcené sušené listy stromu Mitragyna speciosa, který roste v jihovýchodní Asii. Jeho účinek je podobný listům koky: zahání hlad a povzbuzuje při práci. Podle expertů je jeho největším problémem, že kvůli unikátnímu obsahu alkaloidů nemá žádné standardizované vlastnosti. A ve větších dávkách má opinoidní účinky. I kvůli těmto rizikům jsou země, kde ho už zakázali. Jako Polsko nebo odnedávna i Slovensko.



V Česku se kratom dosud šířil hlavně přes e-shopy. Podle adiktologů je populární mezi studenty, kterým před zkouškami umožňuje déle se učit bez únavy. Poslední výroční zpráva Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti uvádí, že ho lidé vedle jiných nelegálních látek užívají v nočních klubech, protože umožňuje déle tančit. Adiktologové dodávají i to, že pomáhá závislým při vysazení tvrdých drog.