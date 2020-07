Kuřáků loni v Česku ubylo. Důvodů je hned několik

Češi méně kouří doma, a naopak na pracovišti jsou vystaveni dýmu více než dříve. Milovníků tabáku a tabákových výrobků přitom v Česku ubývá. Zatímco v roce 2018 bylo mezi lidmi staršími patnácti let 28,5 procenta kuřáků, loni to bylo už jen 24,9 procenta. Vyplývá to z průzkumu Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Cigarety, kouření - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock