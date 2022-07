Nakažených v nemocnicích přibylo proti minulému pátku o dvě třetiny, počet pacientů ve vážném stavu zůstává pod deseti. Před týdnem jich bylo pět. Denní přírůstek případů se nad tisícovkou drží od počátku tohoto týdne, nad 1300 byl naposledy 3. května. Zvýšil se ale i počet laboratorních antigenních a PCR testů proti minulému týdnu zhruba o polovinu na 7300.

Pozitivita opět nad 29 procenty

Významné rozšíření viru v populaci ukazuje podle náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice (Piráti) pozitivita testů. U nejčastějších diagnostických testů, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky nemoci, byla pozitivita v pátek poprvé od počátku dubna nad 29 procenty. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, je podíl pozitivních vzorků pod 12 procenty, v případě preventivních testů pod pěti procenty.

Dál roste takzvané incidenční číslo, na 100 tisíc obyvatel připadá za posledních sedm dní 58 nakažených. Vyšší incidence byla naposledy 8. května, na počátku února však byla i téměř 2500. Nejvíce potvrzených v případů v přepočtu na 100.000 obyvatel je nyní v Praze, za uplynulý týden 144.

Nakažlivější submutace

Epidemie zesiluje zhruba od začátku června, kdy se denní přírůstky v pracovních dnech pohybovaly kolem dvou set. Předtím od února, kdy přibývaly denně desítky tisíc nakažených, klesaly. Za současným nárůstem jsou nakažlivější submutace BA.4 a BA.5 koronavirové varianty omikron, které ale podle zkušeností z jiných evropských zemí mají mírný průběh. Zatím proto nejsou nutná povinná opatření proti šíření nákazy, řekl v pátek Pavlovic. Pouze ve zdravotnictví doporučil roušky. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) očekává, že nynější nárůst může vrcholit ve druhé polovině července pod 20 tisíci případy za den.

Od začátku epidemie v březnu 2020 potvrdily laboratoře v ČR přes 3,9 milionu případů koronaviru, k tomu ministerstvo eviduje přes 268 tisíc podezření na opakovanou nákazu. S nákazou dosud zemřelo 40 321 lidí, za poslední týden je úmrtí sedm.

V nynějším týdnu se po předchozím dlouhotrvajícím poklesu začal mírně zvyšovat zájem o očkování proti covidu-19. Pro vakcínu si od pondělí přišlo 7249 lidí, zhruba o 400 více než o týden dřív. Dokončené očkování, což obvykle představuje dvě dávky, má v Česku téměř 6,9 milionu lidí, víc než 4,2 milionu si nechalo píchnout i posilující dávku. Pavlovic lidem nad 80 let a lidem nad 65 let s chronickými nemocemi nebo mladším, kteří mají oslabenou imunitu, doporučil přeočkování čtvrtou dávkou. Očkovací místa by se pro ně měla otevřít v polovině srpna.