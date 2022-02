Nejmenší přírůstek za poslední týden. V pátek přibylo 28 658 nově nakažených

V Česku v pátek přibylo 28 658 potvrzených případů covidu-19. Je to nejméně za týden a o 18 600 méně než minulý pátek. Dalších 5150 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně. Také v tom případě je to mezitýdenní pokles, a to o téměř 3000 reinfekcí. Počet hospitalizovaných se v posledních čtyřech dnech příliš nemění. V nemocnicích je s nákazou 3120 lidí, v těžkém stavu je 202 z nich. Před týdnem bylo pacientů s covidem asi o 800 méně.

Testování na koronavirus.