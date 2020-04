Od vypuknutí epidemie nového typu koronaviru odhalily české laboratoře již 5569 nakažených. Aktuální informace zveřejnilo na svých webových stránkách ministerstvo zdravotnictví. Z nemoci covid-19 se dosud úspěšně zotavilo 301 lidí, 112 pacientů zemřelo.

Ministr vnitra a šéf Krizového štábu Jan Hamáček na twitteru ocenil „dobrá“ čísla, zároveň ale vyzval k dodržování přijatých opatření. „Lidé, neblázněte, zůstaňte o svátcích doma, i když bude krásně! Je brzy chodit na návštěvy a na koledu, cena by byla příliš vysoká. Čísla jsou dobrá, protože jsme doma, ale i tak rostou. Pokud se na to vykašleme, bude malér. Vydržme to, prosím. Pomlázku si užijeme příští rok,“ uvedl.