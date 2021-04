Výbuch muničního skladu ve Vrběticích s největší pravděpodobností nebyl nešťastnou náhodou. Vyšetřování ukázalo, že se na incidentu z roku 2014 měli podílet důstojníci ruské GRU. To asi nemá v česko-ruských vztazích od roku 1990 obdoby. Nebo vás napadá něco, co by se současné krizi alespoň zdánlivě přiblížilo?

Ne, tady v tom jsou zmařené životy českých občanů a vše vypadá na organizovanou sabotáž. Takže mě opravdu žádná paralela nenapadá.

Česká republika se odhodlala k rozsáhlému vyhoštění ruských agentů s diplomatickým krytím z ambasády v Praze. Co to bude znamenat vzhledem k očekávaným obdobným odvetným krokům z ruské strany pro naši ambasádu v Moskvě, která je početně mnohem menší?

Vzhledem k tomu, že Rusové vždy velmi pečlivě dbají na reciprocitu, tak očekávám, že dojde k personální decimaci naší ambasády v Moskvě. A že to konečně dovede českou vládu, byť možná až tu příští, k tomu, že omezíme naše diplomatické vztahy s Ruskem na minimum. Tedy, že v Moskvě necháme jen velvyslance, konzula a nejnutnější personál. A že to samé budeme chtít po Rusech tady v Česku. Takže se konečně stane to, že ten velmi početný personál ruské ambasády v Praze bude výrazně omezen.

Je to v současnosti tak, že Rusové mají v Praze skutečně obrovské množství lidí s diplomatickými pasy? Je to skutečně víc než sto lidí?

Je to v současnosti přes stotřicet lidí, kteří jsou deklarováni jako diplomaté. My máme v Moskvě asi desetinový stav. To je samozřejmě nepoměr. Rusové ale vždy argumentovali tím, že pokud si přepočteme počet diplomatů na počet obyvatel, tak oni na tom jsou vlastně hůř.

Tyto argumenty by ale teď měly jít stranou. Nevidím důvod, proč při tom napětí, které teď v česko-ruských vztazích je a navíc, když se v nich téměř neděje nic, co by vyžadovalo nějakou intenzivnější diplomatickou práci, by nemělo dojít k narovnání počtu diplomatů. Doufám, že se zbavíme té masy ruských diplomatů či lidí s diplomatickým krytím a budeme moc začít s Rusy od čistého stolu. Což znamená omezit na obou stranách diplomatický personál na to nejnutnější. A časem, až se vztahy začnou pročišťovat, začít se bavit o tom, co je odpovídající počet ruských diplomatů u nás a našich v Rusku.

Napadá vás důvod, proč se Rusko k tomuto teroristickému útoku v Česku rozhodli?

Byly různé spekulace. Informace, které byly v sobotu řečeny na tiskové konferenci premiéra Babiše a ministra Hamáčka, pro mě nebyly úplně nové, už jsem o tom slyšel před nějakou dobou. Jedna z variant byla, že to bylo něco, co bylo zaměřeno na česko-ukrajinské vztahy a sabotáž měla zasáhnout i Ukrajinu. Zda je to však pravda, to nevím.

Myslíte, že poté, co kroky vůči Rusku podpořil i prezident Miloš Zeman, může dojít ke změně proruských postojů pražského Hradu?

Pan prezident je patrně konfrontován s natolik jednoznačnými důkazy, že si asi nemůže dovolit to bagatelizovat. To samo o sobě vypovídá o tom, že to není vymyšlená kauza, že to není nějaká „účelovka“ našich tajných služeb, které by se pokoušely takto dostat Rosatom z tendru na Dukovany. To, že prezident přijal důkazy a argumenty, které mu byly předloženy, znamená, že jsou jednoznačné. Pan prezident s tím teď bude muset naložit jako hlava českého státu a ne jako ruský trojský kůň, jak to teď doposud často bylo.