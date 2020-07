Vlaky po trati nejezdily víc než 14 hodin. "Provoz obnoven bez omezení," uvedly před 05:30 České dráhy na svém webu.

Nehoda se stala v úterý asi v 15:10 mezi Novými Hamry a dopravnou Pernink. Osobní vlak z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu se srazil s osobním vlakem v opačném směru. Obě kabiny srážka zničila. Podle Drážní inspekce cestovalo v obou vlacích 33 lidí včetně personálu. Lehce se zranilo 15 lidí a sedm záchranáři ošetřili na místě. Předběžnou škodu Drážní inspekce vyčíslila na 20 milionů korun.

Vlaky se střetly necelý kilometr od nádraží v nepřístupném hornatém terénu. Hasiči museli bez pomoci techniky vynášet zraněné včetně zaklíněných lidí z obou souprav. Zranění byli vyproštěni a rozvezeni do nemocnic během tří hodin, podle agentury DPA jsou mezi nimi také němečtí státní příslušníci. Dopravu místo vlaků zajišťovaly náhradní autobusy.

Vlak na Vary měl v Perninku čekat, což se nestalo

Vlak jedoucí na Karlovy Vary, který se v úterý na Karlovarsku srazil s protijedoucí soupravou, měl zůstat stát ve stanici Pernink, kde ale nepočkal. Podle Drážní inspekce (DI) to vyplývá ze záznamů komunikace mezi strojvůdci a dispečerem, řekl dnes v Radiožurnálu generální inspektor DI Jan Kučera.

Vyšetřovatelé podle Kučery vyslechli nahrávky komunikace mezi strojvedoucími a dirigujícím dispečerem. "Z nich opravdu vyplynulo, že vlak jedoucí směrem na Karlovy Vary měl ve stanici Pernink čekat na protijedoucí osobní vlak. To se nestalo," uvedl Kučera.

Jakou rychlosti vlaky v okamžiku srážky jely, inspekce zatím neví. U jednoho z vlaků se podle Kučery rychloměr zasekl na rychlosti 47 kilometrů v hodině. "Vzhledem k tomu, že na trati je traťová rychlost 50 kilometrů v hodině, dá se předpokládat, že srážka byla zhruba do 100 kilometrů v hodině," uvedl Kučera. O síle nárazu podle něj svědčí, že Regionova jedoucí od Karlových Varů se po střetu posunula o 12 metrů zpět.

Přestože jednou z obětí nehody je německý občan, česká DI na vyšetřování s obdobnou organizací v Německu nespolupracuje. "Nehoda se stala na českém území, v českém mezistaničním úseku. S německými kolegy jsme nemluvili. Pokud by se to stalo třeba blíže k Potůčkům, v tom úseku ke státní hranici, tak bychom logicky s německou drážní inspekcí spolupracovali," vysvětlil Kučera Radiožurnálu.

Zranění ze srážky vlaků jsou stabilizovaní, většina už i doma



Vážně zranění ze srážky vlaků u Perninku, kteří byli přepraveni do Fakultní nemocnice v Plzni, jsou ve stabilizovaném stavu. ČTK to ráno potvrdila náměstkyně ředitele Fakultní nemocnice Plzeň Andrea Mašínová. Zranění převezení do karlovarské nemocnice byli po ošetření propuštěni do domácí péče, řekl dnes ČTK mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.



Nejtěžší případy byly převezeny do Plzně. "My jsme přijali ve večerních hodinách celkem čtyři zraněné pacienty. Dva pacienty jsme přijali pozemní zdravotnickou záchranou službou a dva prostřednictví letecké záchranné služby. Všichni čtyři zranění jsou ve stabilizovaném stavu. Dva z nich leží na klinice anesteziologie a resuscitace, jeden na ortopedické klinice a jeden na chirurgickém oddělení," popsala Mašínová.



Do karlovarské nemocnice bylo v úterý převezeno pět zraněných sanitními vozy, dalších devět lidí přivezl autobus krajských hasičů. "Jednalo se především o lehčí zranění, pohmožděniny, tržné rány a podobně," popsal Podracký.



V Karlovarském kraji nemá žádná z nemocnic status takzvaného traumacentra, specializovaného pracoviště pro příjem pacientů při závažných úrazových stavech. Vážné případy jsou tak převáženy nejčastěji do fakultní nemocnice v Plzni. Podle Podrackého karlovarská nemocnice o povýšení na traumacentrum dlouhodobě usiluje a splňuje řadu podmínek pro pracoviště takového typu. Jak ale řekl, půjde o běh na dlouhou trať.