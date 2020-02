Ministerstvo mimo jiné v chystaném zákoně navrhuje sloučení příspěvku a doplatku na bydlení do jedné dávky, nazvané přídavek. Úřad práce pak při nároku na ni má hodnotit pracovní aktivitu nehandicapovaných žadatelů o přídavek.

„V rodině jsou dvě osoby posuzované společně. První osoba má příjem z výdělečné činnosti, druhá osoba je v evidenci uchazečů o zaměstnání. Druhá osoba ale nijak v rámci evidence nespolupracuje, odmítá i nabízenou sociální práci ze strany pověřeného obecního úřadu. Proto se pro nejvýše uznatelné náklady na bydlení bude počítat pouze s první osobou, což bude mít vliv na výši dávky,“ popisuje ministerstvo.

Mezi další parametry nové dávky má patřit to, že obydlí, kam poputuje, bude muset splňovat určité standardy či to, že její výši mají limitovat předem dané náklady na bydlení. Starostové přitom budou moci výši těchto nákladů snížit. „Bez revize dávek nebude možné boj s chudobou vyhrát,“ řekla k tomu nedávno na sociálním výboru sněmovny ministryně Maláčová.

Cesta do bezdomoví

Podle Platformy pro sociální bydlení je ale návrh vysoce rizikový. „Mohl by znamenat ohrožení výplaty dávek pro stovky tisíc lidí,“ varuje Platforma. Nový zákon by podle ní například snížil i dávky vyplácené do ubytoven a azylových domů, což by prý prakticky znemožnilo přechod rodin do standardního bydlení.

„Návrh také obcím umožní zastavit výplatu dávek lidem žijícím na jakékoliv ubytovně, aniž by měly povinnost nabídnout jim alternativu,“ tvrdí Platforma.

Před podobným krokem varovalo v připomínkovém řízení i ministerstvo zdravotnictví. „Hrozba ztráty bydlení u velkého množství osob, včetně těch s duševním onemocněním, jež se pohybují setrvale na hranici bezdomoví, je značná,“ konstatuje.

Podle ministerstva spravedlnosti není dořešena situace, kdy někdo nedostane dávku kvůli stavu bytu. „Je pravděpodobné, že v praxi se po odebrání přídavku na bydlení často vystěhují,“ dodává úřad s tím, že tito lidé nebudou mít kam jít.

„Dovolujeme si vyjádřit vážnou pochybnost o vhodnosti navržené konstrukce, neboť není zřejmé, proč by měla být lokálně snižována hodnota nejvýše uznatelné částky nájemného,“ konstatuje i ministerstvo vnitra. Proti návrhu je i Sdružení místních samospráv.