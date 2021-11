Novou ránu mnoha rodinným rozpočtům zasadí také Česká národní banka (ČNB). Právě dnes bude rozhodovat o změně svých úrokových sazeb, od nichž se odvíjejí hypotéky. Zářijové zvýšení základní úrokové sazby ČNB na 1,5 procenta vystřelilo sazby nových hypoték přes hranici tří procent. Pokud centrální bankéři opět „zatopí pod kotlem“, dostanou se sazby v komerčních bankách až ke čtyřem procentům. A to už jsou tisíce korun měsíčně navíc u běžných hypoték.

Analytici počítají s dalším zvýšením sazeb hypoték ještě v letošním roce. „Sazby by mohly vystoupat ke 3,5 procentům, vyloučen není ani atak hranice čtyř procent,“ uvedla Veronika Hegrová z on-line srovnávače hyponamiru.cz. „Vše bude záviset především na krocích České národní banky,“ potvrdila. Hypoteční banky navíc letos zažívají extrémně úspěšný rok, proto nemají žádný důvod držet své sazby nízko.

Ekonomové připomínají, že řada zejména mladších klientů dříve získala hypotéku na velmi nízký úrok na hranici svých finančních možností. Pokud se ale její sazba razantně zvýší, mohli by nejen přijít o kupovanou nemovitost, ale navíc jim to může přinést existenční problémy. „Například rodině s třímilionovou hypotékou sjednanou na 25 let se splátka při růstu sazby na pět procent zvedne ze současných 13 348 korun na 17 537 korun,“ uvedl Jiří Sýkora ze společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Měsíční splátka by tedy vzrostla o víc než čtyři tisícovky.

Mnoha domácnostem se navíc zásadně prodraží běžný provoz, zejména kvůli aktuálnímu rekordnímu růstu cen energií. Výjimkou přitom nejsou případy, kdy se jen zálohy na plyn v dvougeneračním domě měsíčně zvýší z nynějších šesti tisícovek na 22 tisíc korun. „To už spolu se zvyšující se splátkou hypotéky a díky inflaci rostoucím cenám běžných komodit opravdu může poslat několik tisíc lidí na ulici,“ obává se Sýkora.

Řešte to včas

Dluhové poradny varují, že si takto ohrožení klienti bank často nebezpečí nepřipouštějí, a už vůbec nemají chuť na ně včas reagovat. „Tyto věci s předstihem řeší jen málokdo. Lidé se k tomu obvykle odhodlají až ve chvíli, kdy je problémy dostihnou,“ uvedla Barbora Čechová, ředitelka krizového centra THEiA v Českých Budějovicích. Poradny by přitom těmto lidem ohroženým platební neschopností mohly radit ještě předtím, než tato situace nastane. Jejich finanční poradenství je navíc bezplatné. „Bohužel takové klienty nemáme, nebo to jsou jen výjimky,“ posteskla si Čechová.

Pokud další lidé nebudou schopni splácet své závazky, doporučují jim poradci včas kontaktovat poskytovatele hypotéky. Při refinancování hypotéky je podle Čechové potřeba hledět nejen na její novou sazbu, ale je vhodné celou hypotéku nově namodelovat. „Pokud je to možné, radíme prodloužit dobu splatnosti,“ uvedla Čechová. Úvěr se klientům sice v souhrnu prodraží, ale při snížení měsíční splátky by snáze mohli zvládat vyšší finanční zatížení domácnosti, která by díky tomu mohla fungovat relativně normálně.

Tuto možnost ale nebude mít každý klient. „Mnoho lidí se rovnou zavázalo k nejdelší možné době splácení hypotečního úvěru, kterou zákon dovoluje,“ uvedl ředitel pražské Poradny při finanční tísni David Šmejkal. Podle jeho odhadu ale toto nebezpečí hrozí jen minimu klientů hypotečních bank. „Než jim úvěr poskytnou, důkladně si prověřují jejich schopnost splácet,“ konstatoval. „Takzvaně na krev, tedy s tím, že jim nezbývají už žádné volné prostředky, tak jede jen minimální část klientů, odhaduji to nanejvýš na jednotky procent,“ dodal Šmejkal.