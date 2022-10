Dva vysloužilci

Ještě než rozebereme jejich stanoviska, je dobré dodat, že David manipuluje už v jejich titulování, protože jde v obou případech o lidi, kteří jsou léta mimo aktivní službu.

Douglas Macgregor opustil americkou armádu už v roce 2004, tedy před 18 lety. V roce 2020 ho tehdejší americký prezident Donald Trump pokusil prosadit jako nového velvyslance USA v Německu, americký senátní výbor pro zahraniční věci mu však Macgregorovu nominaci vrátil (přičemž americký tisk poměrně široce zmiňoval kontroverzní Macgregorovy názory, například, že by v USA a v Mexiku mělo být zavedeno stanné právo, s možností popravovat bez rozhodnutí soudu při ilegálním přechodu hranice). Macgregor pak působil v Trumpově administrativě jako poradce ministra obrany, a to do ledna 2021, kdy Trump opustil prezidentský úřad. Od té doby je na volné noze.

Lež o estonské prezidentce se stále šíří. Sdílel ji i europoslanec Ivan David

Jacques Baud pracoval jako člen Švýcarské strategické zpravodajské služby dokonce ještě dříve, v letech 1983 až 1990. Jako bezpečnostní poradce v NATO (v oblasti boje proti šíření krátkých ručních zbraní) pak působil do konce roku 2017, od roku 2018 je rovněž na volné noze a prezentuje se jako „nezávislý konzultant“.

Oba muži byli v posledních letech opakovaně usvědčeni z šíření nepodložených konspiračních konspiračních teorií i vysloveně vylhaných údajů, a to zejména ve prospěch Putinovy vlády v Rusku. Co od nich nyní převzal Ivan David?

Obskurní zdroje Douglase Macgregora

Podle Macgregora, citovaného Davidem, se objevují „zprávy o velkém počtu polských vojáků v ukrajinských uniformách, nahrazujících ukrajinské ztráty. Stalo se to během několika posledních měsíců, protože prý většina nejlepších ukrajinských jednotek již neexistuje. Byli zabiti nebo zraněni“.

„Ukrajinci mají fatální ztráty asi 100 tisíc mužů a možná 200, 300 nebo dokonce 400 tisíc zraněných. To byla kdysi armáda 600 tisíc mužů. Zvažte: Tuto armádu jsme budovali osm let s cílem zaútočit na Rusko. K tomu byla zformována. Proto je Rusové napadli. Také jsme chtěli na východní Ukrajině umístit rakety, které jsme mohli použít k ohrožení Ruska,“ tvrdí Macgregor.

Ivan David z SPD lže o Kremenčuku, prý tam byl sklad zbraní. To už vyvrátila BBC

Tvrzení o tom, že „se objevují zprávy o polských vojácích na Ukrajině“ Macgregor žádným věrohodným zdrojem nedokládá. Letos na jaře se sice skutečně objevilo video předstírající, že pochází z produkce britské BBC, které ukazovalo přistávající vojenský transportní vrtulník a doprovodný komentář hovořil o tom, že jde o připravovaný polský výsadek na Ukrajinu, toto video ale bylo falešné a BBC nikdy nic takového neodvysílala – na což už v květnu upozornila tisková agentura Reuters.

Divné jsou i Macgregorovy počty ukrajinských vojáků, u nichž opět neuvádí žádný zdroj. Podle údajů amerického deníku New York Times z počátku letošního května měla Ukrajina ztráty asi 11 tisíc padlých a až 18 tisíc zajatých vojáků, přičemž podle pozdějšího červnového vyjádření Zelenského poradce Michajla Podoljaka pro BBC umíralo v červnu na Donbasu denně 100 až 200 ukrajinských vojáků a podle červencového vyjádření samotného Zelenského pro Wall Street Journal klesly počty mrtvých v červenci v souvislosti s dodávkami zbraní na cca 30 mrtvých denně. To by v úhrnu do začátku října neznamenalo pořád více než zhruba 26 tisíc padlých ukrajinských vojáků.

Není nijak patrné, kde se mělo vzít Macgregorem udávaných 100 tisíc padlých a další statisíce zraněných. V celkovém počtu ukrajinské armády Macgregor zase ignoruje fakt, že na Ukrajině byla vyhlášena všeobecná mobilizace, a zmiňuje jen profesionální armádu.

Jacques Baud ve službách Ruska

V případě Jacquesa Bauda cituje David z jeho rozhovoru pro americký krajně levicový web Grayzone, který je v přehledu důvěryhodnosti amerických webů Media Bias / Fact Check hodnocen jako pochybný zdroj z důvodů šíření propagandy, konspiračních teorií a falešných tvrzení.

Baud v rozhovoru mimo jiné prohlašuje, že od vypuknutí války se prý USA a Velké Británii opakovaně podařilo zmařit mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem, a že jednat o ní prý Zelenskému „de facto“ zakázal tehdejší britský premiér Boris Johnson. Podle Bauda prý bylo „původním cílem vyprovokovat Rusko k válce, aby mohly sankce zničit jeho ekonomiku“, problém je ale údajně v tom, že sankce přišly vniveč. „Předpokládalo se, že se pod nimi Rusko rychle zhroutí, Rusko se oproti očekávání nezhroutilo. Uvalili jsme sankce na sankce a další sankce, aniž jsme tím něčeho dosáhli: Západ se stal obětí své vlastní chyby,“ tvrdí Baud.

Europoslanec Ivan David sdílí zavádějící dezinformace. Týkají se biolaboratoří

Teorii, že válku na Ukrajině vyprovokoval Západ, razí Baud už od vypuknutí konfliktu letos na jaře, přičemž ve prospěch ruské propagandy hovoří veřejně již déle než dva roky.

Jak letos v květnu upozornil na webu Daily Sceptic spoluzakladatel britské organizace na obranu svobody slova Free Speech Union Ian Rons, už v roce 2020 hájil Baud v ruské státní televizi teorii o tom, že otravu bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie, k níž došlo v roce 2018, způsobilo pouze špatné jídlo, nikoli paralytická látka novičok dodaná ruskými agenty.

Baud také opakovaně tvrdil a tvrdí (zde například v rozhovoru pro pořad Delingpod: The James Delingpole Podcast), že do ukrajinských ozbrojených sil pronikli ve velké míře „krajně pravicoví ultranacionalisté“, v důsledku čehož prý „ruská denacifikace“ byla a je legitimním ruským cílem. V této souvislosti Baud zmiňoval agenturu Reuters, podle níž prý (v Baudově interpretaci) je v ukrajinských ozbrojených silách 102 tisíc „krajně pravicových extremistů“.

Neschopné Česko v čele EU? Lež šíří i neúspěšná kandidátka na senátorku

„Článek agentury Reuters ale ve skutečnosti říká, že v roce 2022 bylo na Ukrajině 102 tisíc příslušníků ‚polovojenských sil‘, což není totéž jako ‚krajně pravicových extremistů‘,“ upozorňuje Rons.

Podle informací webu IISS Military Balance z roku 2022 tvoří tyto polovojenské síly Národní garda (60 tisíc) a pohraniční stráž (42 tisíc). Národní garda byla zformována z jádra 33 tisíc příslušníků vlastních jednotek v roce 2014, a teprve později byla rozšířena o některé dobrovolnické prapory, včetně praporu Azov (s předválečným počtem asi 2,5 tisíce vojáků). „Samozřejmě víme, že aspoň někteří členové Azovu jsou krajní pravičáci nebo neonacisté, ale Baudovo tvrzení, že každý člen každé jednotky Národní a pohraniční stráže má ultranacionalistické, krajně pravicové politické přesvědčení, je v podstatě směšné,“ podotýká Rons.

„Baudovo hodnocení je dezinformační a zavádějící. Základní problém je v tom, že je to zjevně inteligentní a výmluvný muž, který dokáže spojit fakta do koherentního a přesvědčivě znějícího celku – což je zhoubné, když jsou tato fakta mylná. Přesto bych čtenáře vyzval, aby si rozhovor poslechli: je poučný pro svou chytře znějící, zákeřnou lživost,“ dodává Rons s odkazem na rozhovor pro podcast Delingpod.

Začal Západ válku na Ukrajině?

Dalším klíčovým Baudovým prosazovaným tvrzením je, že „Ukrajina to začala“. „Baud vytváří příběh, podle nějž Ukrajina začala nejdříve ostřelovat Donbas 16. února 2022 ve snaze vyprovokovat ruskou invazi, přičemž Joe Biden o tomto plánu dopředu věděl. Ruský parlament a poté Putin prý byli donuceni kvůli ‚nesnesitelné provokaci nechtěně jednat‘,“ uvádí Rons.

Reaguje přitom na tato Baudova slova z podcastu: „A 11. února, možná si pamatujete, že Joe Biden řekl, že věděl, že Rusko zaútočí 16. února. Jak to tehdy mohl vědět? Ve skutečnosti to věděl proto, že věděl, že Ukrajinci plánovali na 16. únor zahájit ofenzívu, a když se podíváte na to, co od 16. února dále hlásili pozorovatelé OBSE, uvidíte dramatický nárůst ostřelování Donbasu z ukrajinské strany. To donutilo tamější úřady k evakuaci obyvatel, protože byli pod silnou dělostřeleckou palbou,“ tvrdil Baud.

„Že Biden předpověděl 16. únor jako datum invaze, jednoduše není pravda. Ve skutečnosti americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan 11. února řekl: V tuto chvíli nemůžeme přesně určit den a nemůžeme přesně určit hodinu, ale můžeme říci, že existuje věrohodná vyhlídka, že dojde k ruské vojenské akci, dokonce ještě před koncem olympijských her [20. února],“ reaguje Rons.

Že Pekarová doporučovala domlouvat se na pečení kuřat se sousedy? Jde o lež

Dále Rons uvádí, že ze zpráv Zvláštní monitorovací mise OBSE z tohoto období je jasné, že došlo k výraznému nárůstu porušování příměří (s palbou všeho možného od RPG po dělostřelectvo), ale nelze pouze z těchto zpráv přesně určit, kdo je za palbu převážně zodpovědný a kdo s ní začal – s tím, že se z toho vzájemně obviňují obě strany a exploze byly hlášeny na obou stranách linie kontaktu. Mapy OBSE přitom naznačují, že šlo o zhruba vyrovnané ostřelování z obou stran.

„Dalo by se čekat, že jedna strana zareaguje na ostřelování od druhé, a zdá se, že tak to také opravdu bylo. Baud však důrazně naznačuje, že zprávy OBSE obviňují z ostřelování pouze Ukrajinu, což je zjevně nepravdivé a opět velmi výmluvné, protože jsem přesvědčen, že ty zprávy skutečně četl,“ upozorňuje Rons. „Pokud jde o ruskou evakuaci civilistů z Donbasu, o níž Baud tvrdí, že byla přímým důsledkem ukrajinského ostřelování, existují přesvědčivé důkazy, že Rusko naplánovalo evakuaci na 16. nebo dříve předem, jako záminku pro rozsáhlou invazi, a opravdu to vypadá, že obyvatelé Donbasu byli zmateni, pokud jde o důvody – nebo potřebu – evakuace,“ dodává Rons.

Změněné citáty, fotky odjinud. Po protestech proti vládě se objevilo několik lží

„Baud možná cynicky doufá, že se kritici západní zahraniční politiky nebudou zdržovat vlastním zkoumáním a budou prostě moudře pokyvovat hlavami, přičemž se budou cítit zasvěceni do tajných znalostí… Ale s událostmi, jako byly masakry v Buči (které Baud také popřel), znásilňování, nucené deportace a záměrné bombardování nevojenských cílů, to dospělo do bodu, kdy ti, kteří jsou příliš sebevědomí na to, aby zkoumali fakta, vypadají jako novodobý Walter Duranty, i když bez Pulitzerovy ceny a jen s pachem smrti, který je obklopuje,“ uzavírá spoluzakladatel britské organizace na obranu svobody slova.

(Walter Duranty byl anglo-americký novinář, který po vítězství bolševiků v ruské občanské válce začátkem 20. let minulého století působil čtrnáct let jako šéf moskevské kanceláře The New York Times. V roce 1932 obdržel Pulitzerovu cenu za sérii zpráv o Sovětském svazu, z nichž jedenáct vyšlo v červnu 1931. Ukázalo se ale, že Duranty v Moskvě nekriticky přejímal stalinskou propagandu a naprosto ignoroval například rozpoutání ničivého hladomoru na Ukrajině, jež pomohl odhalit až jiný britský novinář Gareth Jones. V roce 2019 vznikl na toto téma celovečerní hraný film Pan Jones, který natočila polská režisérka Agnieszka Hollandová, pozn. red.)