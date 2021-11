Tuzemský energetický gigant ve středu oznámil zdražení u nejběžnějších sazeb v průměru o třetinu. Roční rodinný rozpočet tak kvůli rostoucím cenám zchudne v průměru o tři tisíce korun.

„Důvodem je růst velkoobchodní ceny. Ta za poslední rok stoupla trojnásobně. Na extrémní úroveň totiž vyšplhala cena komodit potřebných k výrobě elektřiny. Jedná se o plyn, uhlí a emisní povolenky. Do změn ceníků ovšem nepromítáme plné navýšené současných vysokých cen na burzách,“ říká mluvčí společnosti Roman Gazdík. Jedním dechem připomíná, že zvýšení cen se netýká zákazníků, jenž mají ceny pro příští rok zafixovány.

Za elektřinu v nejběžnějším tarifu si připlatí noví odběratelé také u společnosti Centropol Energy. Těm vzrostou celkové roční náklady o 25 procent. „U některých produktů je změna vyšší. Stále se však u nás jedná o jedny z nejnižších cen na trhu,“ říká marketingový ředitel Jiří Matoušek.

Největší tuzemský dodavatel plynu innogy ohlásil růst cen už v říjnu s platností nových ceníků od 20. listopadu. U základního produktu Standard se celková roční platba zvýší v průměru o 10,6 procent. Lidem využívající plyn k vaření tak vzrostou měsíční platby o 15 korun. Hlouběji do kapsy budou muset sáhnout rodiny žijící v menším rodinném domě používající plyn nejen na vaření, ale také na ohřev teplé vody a vytápění. Těm vzrostou měsíční náklady o 200 korun.

Nové ceny plynu se dotknou jen menší části odběratelů. „Většiny našich stávajících zákazníků se toto navýšení cen vůbec nedotkne, dlouhodobé smlouvy s fixní cenou samozřejmě dodržíme,“ doplňuje ředitel skupiny innogy pro maloobchod a marketing David Konvalina s tím, že fixované ceny má zhruba polovina zákazníku innogy.

Vyčkáváme, co bude

Ostatní dodavatelé energií se do úprav svých ceníků nepustili. Zatím. Že k tomuto nepopulárnímu kroku budou muset přistoupit, rozhodně nevylučují. „I my budeme muset reagovat na vysoké nákupní ceny a částečně je zohlednit v našich cenících pro zákazníky. To se samozřejmě netýká našich klientů, kteří mají produkty s fixovanou cenou, tam platí dohodnutá cena po celou dobu smlouvy,“ říká mluvčí E.ON Roman Šperňák.

Zvýšit cenu za energie nemá v nejbližší době v plánu ani LAMA energy. Podle jejího mluvčího Jakuba Tobiáše tak mohou stávající odběratelé s fixní cenou zůstat v klidu. Zdražení by se tak spíše mohlo projevit u těch nově příchozích.

„Ceny energií pro nové zákazníky, z nichž drtivá většina přechází od padlých dodavatelů z režimu DPI (dodavatel poslední instance, pozn.red.), se k dnešnímu dni pohybuje kolem 3195 Kč za MWh u elektřiny a 1947 Kč za MWh u plynu. Nemáme v plánu její zdražovaní, ale ani tuto možnost nemůžeme vyloučit. Situace na burzovním trhu je v těchto dnech vysoce turbulentní a nemůžeme předvídat její vývoj,“ dodává Tobiáš.