Chytré elektroměry se budou zavádět na základě směrnice Evropské unie. Tyto měřiče pak spotřebitelům umožní sledovat spotřebu on-line a v určitých případech ji i regulovat. „Zavádět by se měly v druhé polovině roku 2024. Tři hlavní společnosti, tedy ČEZ, E.ON a Pražská energetika už vypisují výběrová řízení na tyto přístroje,“ uvedl ředitel organizace Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička.

Přes milion domácností

V první fázi by chytrý elektroměr mělo dostat 1,2 milionu českých domácností. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu pak mluví o tom, že chytrý elektroměr by měl být namontován zákazníkům se spotřebou nad šest megawatthodin ročně. To ovšem podle expertů vyloučí většinu bytů.

Některé studie uvádějí, že chytré elektroměry by mohly pomoci snížit spotřebu elektřiny jedné domácnosti o tři až čtyři procenta. To není v dnešní době rostoucích cen energií zanedbatelné. Znatelnější úspory by zařízení ale přineslo těm domácnostem, které využívají solárních panely, elektrická čerpadla nebo dobíjení elektromobilů.

„Výměna klasických elektroměrů za smart metery se bude týkat podnikatelů i domácností s vyšším odběrem. Instalace smart meterů se také týká zákazníků, kteří mají doma fotovoltaiku nebo elektromobil,“ upřesnil před časem projektový manažer E.ON Distribuce Tomáš Samuel. Jen v síti E.ON by se mělo jednat o 250 tisíc elektroměrů.

Výrazné úspory? Spíše ne

„Je iluzí si myslet, že to přinese výrazné úspory energií. Lidé sice budou vědět, kolik elektřiny spotřebují, ale k elektroměru si budou muset přikoupit aplikaci, která jim to umožní sledovat,“ klidní nadšení ředitel společnosti Kabinet pro standardizaci Libor Dupal. Montáž chytrého elektroměru a aplikace pro sledování spotřeby tak přijde domácnost odhadem na několik tisíc korun. Tyto peníze by pak dodavatel energie rozpustil v účtech za elektřinu.

O výměně obyčejného elektroměru za chytrý by domácnosti měly být vyrozuměny dopisem. Dupal i Vodička se ovšem obávají, že výhody a možnosti těchto přístrojů budou spotřebiteli utajeny. „Stát chce, aby byly zavedeny, tak by měl i říct, k čemu to je. Je nutné k tomu udělat informační kampaň,“ řekl Vodička.

Sdružení českých spotřebitelů proto oslovilo ministerstvo průmyslu a obchodu, aby kampaň zaměřenou na výměnu elektroměrů spustilo. Zároveň by podle Vodičky mělo zřídit speciální telefonní linku, na níž by se spotřebitelé mohli obracet. „Jsme připraveni takovou kampaň podpořit,“ doplnil.

Bez komunikace to nepůjde

Na špatnou informovanost při zavádění chytrých elektroměrů přitom dojeli například v Německu nebo ve Velké Británii. „Dopadlo to tam katastrofálně. Během zavádění chytrých elektroměrů se spotřebiteli nekomunikovali a museli to zrušit. Ale po dvou letech změnili koncepci a už to tam vypadá dobře,“ přiblížil Dupal.

Ministerstvo průmyslu a obchodu s informační kampaní počítá. „Organizaci ministerstvo předpokládá ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav přibližně rok před nasazováním, tedy v polovině roku 2023,“ doplnil Marek Vošahlík z úřadu.

Jedním ze slibovaných dopadů zavádění chytrých elektroměrů by mělo být i snižování spotřeby energií. To se v Česku příliš nedaří. Podle odborníků poradenské skupiny Moore Czech Republic je z nejaktuálnějších údajů zřejmé, že české domácnosti měly v letech 2015 až 2019 alespoň o dvacet procent vyšší spotřebu energie než průměrná evropská domácnost.