Veřejnost sice žije tabulkou na různé sazby DPH na pivo, ale opravdu důležitá věc se včera udála v prezidentově pracovně. Miloš Zeman podepsal novelu zákona o bankách, na jejímž základě budou moci lidé využívat svou bankovní identitu pro přístup k elektronickým službám veřejné správy. Jde o důležitý krok k reálnému přechodu papírových a osobních agend na elektronické.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Co si občan bude chtít vyřídit ze svého obýváku, to si nakliká na počítač nebo do mobilu a odešle. Přitom je to úplný začátek digitální éry. Nejde jen o chytré domy, lednice, vytápění či zdravotnictví, ale dokonce i o učení.