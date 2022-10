Jak by to ale mohlo prakticky vypadat, kdyby do té doby zákon změnit nestačil? Kupříkladu pokud by nastala podobná situace jako letos, dostalo by datovou schránku mnoho lidí. V první řadě rodiče, kteří si požádali a úřad práce o vyplacení jednorázového pětitisícového příspěvku na dítě a využili k tomu bankovní identitu. Stát si tím totiž ověřil, že jsou schopni s úřady komunikovat elektronicky.

Nařízená karanténa? Oznámení půjde digitálně. Lidé pak dostanou dřív peníze

Jen za první týden tak přitom učinilo asi 250 tisíc lidí, z toho 160 tisíc lidí se takto státu přihlásilo poprvé. „Kdyby ten zákon už platil, tak by těmto 160 tisícům lidí stát zřídil datovou schránku,“ uvedl ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Právě tato firma toto elektronické ověřování identity bankám zajišťuje.

Dosud bylo k bankovním účtům zřízeno asi devět milionů bankovních identit. Reálných uživatelů může být kolem 5,5 milionu, neboť mnozí lidé mají více bankovních účtů. Přístup k ní má tedy každý druhý Čech. V kontaktu se státní správou ji dosud použilo asi 1,8 milionu lidí, se soukromými firmami asi 450 tisíc.

Problém je v tom, že o automatickém založení datové schránky většina OSVČ asi neví. Stát zatím žádnou větší informační kampaň na tuto zásadní změnu nevedl. Proč, na to Deník zeptal i ministerstva vnitra. Odpověď ale zatím nepřišla.

Nepodceňujte datovku, radí advokátka

Zatímco o konečné podobě zřizování datové schránky fyzickým nepodnikajícím osobám se zatím ještě jedná, živnostníky bude čekat povinně. S budoucí povinností se již smířil také pan Petr, majitel autoservisu z Mělnicka. „Budeme ji využívat čistě pro firmu, soukromě ji určitě nechci,“ řekl Deníku. Doufá, že jejím prostřednictvím bude moci například posílat upomínky o zaplacení vysoké dlužné částky zákazníkovi, který mu nezaplatil za opravu vozu.

Zda mu to bude něco platné, ale není vůbec jisté. „U datové schránky si můžete nastavit, že nechcete, aby vám třetí strany kromě veřejných orgánů zasílaly své zprávy,“ řekla advokátka Natalia Vlachopulosová z kanceláře Moore Legal. Naopak ve své schránce může očekávat všechna rozhodnutí a výzvy od správních orgánů. Automaticky se přitom každá taková písemnost považuje za doručenou.

Vstupenka pro noční nákupy i náhradní občanka. Bankovní identita láká víc a víc

Advokátka proto živnostníkům doporučuje, aby se naučili se svou novou datovou schránkou pracovat. Nejprve jim na adresu trvalého bydliště či sídla firmy přijdou doporučeným dopisem přístupové kódy. „Problém mohou mít, pokud nemají v občance uvedenu aktuální adresu, na které se fakticky vyskytují,“ konstatovala Vlachopulosová.

Kromě OSVČ čeká povinné zřízení datové schránky také všechna bytová družstva či společenství vlastníků jednotek. Organizace, které je zastřešují, se proto obávají, že mnozí dosavadní šéfové družstev a SVJ ve svých funkcích brzy skončí. „Očekávat to lze především v domech, kde jsou členy výborů lidé v důchodovém věku,“ potvrdil již dříve předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil.

Co to jsou datové schránky a co od nich mohou živnostníci očekávat



- jde o obdobu e-mailových schránek, jsou však zabezpečeny před zneužitím



- doručují se do nich datové zprávy, které nahrazují papírové dokumenty posílané poštou, především od státních a veřejných subjektů



- přihlásit se do nich lze elektronicky, nejsnáze přes bankovní identitu. V tom případě si nemusíte pamatovat ani své přihlašovací údaje do datové schránky. Přihlásit se lze i přes Identitu občana



- podnikatelům bude od 1. 1. 2023 zřízena automaticky, ostatním občanům při prvním elektronickém přihlášení do státních portálů



- fyzické nepodnikající osoby si mohou schránku deaktivovat (znepřístupnit), podnikatelé a firmy však nikoliv



- do datové schránky lze přistupovat přes web mojedatovaschranka.cz, a to i z mobilních zařízeních



- zpráva v datové schránce je považována za doručenou po 10 dnech, i když se po tu dobu do schránky nepřihlásíte



- zprávy se však automaticky smažou po 90 dnech od doručení



- aby vám žádná zpráva neunikla, můžete si nastavit na nové datové zprávy upozornění (e-mailem, SMS)



- nikdy nikomu nesdělujte své přístupové údaje. Dejte si pozor na falešné stránky, které by se tvářily jako přístupová cesta ke schránce



zdroj: BankID