Něco by mohla naznačovat zpráva z minulého týdne na armádním twitterovém účtu: „Obrovský technologický skok. Zastaralé MiG-21 vystřídaly před 17 lety v držení ostré pohotovosti gripeny a nyní je čas se opět posunout dál.“ Následně vojáci vysvětlovali, že zprávu nemysleli tak, že je o nástupci gripenů rozhodnuto.

Nicméně podle odborníků chce armáda s největší pravděpodobností právě americké stroje F-35 a tyto letouny také zřejmě dostane. „Je o tom rozhodnuto už dva měsíce. Z různých zdrojů mám potvrzené, že se bude jednat o letadla F-35,“ uvedl vojenský analytik Lukáš Visingr.

O doporučení vojáků by měla Černochová (ODS) tento měsíc informovat vládu. Kdy přesně, ale zatím není jasné. Jiří Táborský z tiskového oddělení ministerstva obrany ve středu uvedl, že termín zatím není pevně daný.

Každopádně by české letectvo nákupem amerických stíhaček udělalo technologicky krok dopředu. „Je to technologicky to nejlepší, co je v současné době na trhu. Je to i politická zpráva, protože Američané tato letadla nedodávají každému, jen dobrým spojencům,“ přiblížil Visingr.

České letectvo nyní využívá čtrnáct letounů JAS-39 Gripen, přičemž dva stoje jsou v dvousedadlové cvičné verzi. Švédsko projevuje velký zájem o to, aby si Česko letadla ve výzbroji ponechalo. Koncem minulého týdne švédský velvyslanec v Praze Frederik Jörgensen pro ČTK řekl, že jeho země Česku nabídne bezplatný převod stávajících strojů, které bude možné modernizovat, a možnost nákupu nejnovějších gripenů.

Jeho vyjádření ale překvapilo české politiky. Jak premiér Petr Fiala (ODS), tak ministryně Černochová uvedli, že žádnou oficiální nabídku od Švédska nedostali. „S panem ministrem Švédského království jsem měla bilaterální schůzku, nic takového na ní nezaznělo, takže skutečně mi přijde, že tady překračuje pan velvyslanec Švédského království svojí pravomoc a svojí působnost. Je velvyslanec, není byznysmen, doufám,“ řekla minulý týden Černochová.

Pokud by se Česko skutečně rozhodlo pro nákup letadel F-35, bylo by to podle Visingra správné rozhodnutí. „Gripeny bychom za 20 let řešili znovu. Zaslouží se všechnu čest a slávu, ale je to letadlo, které vzniklo na konci studené války. V roce 2050 už bude zastaralé a svou konstrukcí za svými limity. F-35 bude mít ještě v roce 2070 svoji bojovou hodnotu,“ míní Visingr.

Jedna stíhačka F-35 přijde asi na 85 milionů dolarů, tedy zhruba dvě miliardy korun. Armáda přitom počítá s tím, že by se počet letadel z dnešních dvanácti rozšířil na čtyřiadvacet, což jsou dvě letky. Provozní náklady letounů by pak přišly Českou republiku na zhruba dvanáct miliard korun ročně.

O nákupu strojů ovšem musí vláda rozhodnout co nejdříve, nejpozději do začátku příštího roku. Na tyto stíhačky se totiž stojí fronty. Naposledy se do ní zařadilo Řecko.