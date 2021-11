U každého dalšího stání musí být navíc již připraveny rozvody, které umožní její pozdější vybudování. Pro stavebníky to znamená další růst nákladů při stavbě, které budou muset zahrnou do ceny bydlení. Nejen garáže samotné.

Developerské společnosti se proto obávají, že se stavba nových, již tak drahých bytů, dál neúnosně prodraží. „Pokud se potvrdí všechna opatření, o kterých se mluví, například širší parkovací místa až o jeden metr, nutnost zesílených stropů a podlah, hasicí vany a další technická specifika, potom cena jednoho parkovacího místa může narůst i o více než 800 tisíc korun,“ řekl Deníku ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.

Ještě černější odhady přitom naznačují růst ceny jednoho stání až o půldruhého milionu. Skokově tak podle Kadeřábka mohou zdražit nejen novostavby, ale i rozsáhlejší rekonstrukce. Na očekávané budoucí potíže pro stavebníky, a zejména na kupce bytů, na něž se další nově vzniklé náklady přenesou, upozornili odborníci také na nedávné konferenci České parkovací asociace.

Dálkový dohled v každém domě?

Velkou roli pro budoucí stavebníky a ceny bytů i parkovacích stání bude hrát, jakým způsobem se změní požární předpisy. Hasiči již dva roky připravují návrh nových předpisů ve spolupráci s projektanty, výrobci aut i baterií. Zatím společně označili největší rizika a shodli se na potřebě vzniku nové normy pro garážování vozidel.

Pro parkování a nabíjení elektromobilů tak hasiči doporučují v garážích instalovat elektrickou požární signalizaci. „Preferuje se napojení systému elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany místně příslušného hasičského záchranného sboru kraje,“ potvrdil Rudolf Kramář z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Podle organizací prosazujících rozšíření elektromobilů se ale stavebníkům včasné vybudování nových nabíjecích stanic vyplatí. „Elektromobilita je již zde, a časem zde bude mnohem více takových vozidel,“ řekl Deníku předseda Asociace pro elektromobilitu Jaromír Vegr. „Udělat přípojku až později než při samotné stavbě, by bylo daleko složitější,“ vysvětlil.

Odpůrci elektromobilů poukazují na to, že tato auta jsou příliš drahá. Vegr ale tyto námitky odmítá. „Je potřeba srovnávat srovnatelné. Když kupujete elektromobil, tak je to, jako když navíc máte cisternu benzínu, protože vám baterie umožňuje tankovat podstatně levněji,“ tvrdí. Jako argument proti elektromobilitě neuznává ani nynější rychle rostoucí ceny energií. „To se musí nějak vyřešit, bude to asi úkolem nové vlády,“ konstatoval.

V Česku podle Centra dopravního výzkumu letos v srpnu jezdilo 8,5 tisíce osobních elektromobilů. Řidiči je mohou dobíjet již na 799 dobíjecích stanicích, na nichž se nachází celkem 1525 dobíjecích bodů.

Podle Lukáše Pololáníka z nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty, se za uplynulé dva roky počet nabíjecích stanic pro elektromobily více než ztrojnásobil. Prudký růst zaznamenal i u vozidel na elektřinu. „Ať už jde o bateriové elektromobily nebo plug-in hybridy, počet nově registrovaných vozů se v obou segmentech za letošní tři kvartály meziročně zvedl bezmála o 70 procent,“ uvedl Pololáník.

Zavedení přísnějších pravidel ohledně nabíjení elektromobilů v parkovacích stáních si vyžádala Evropská unie, Česko novou legislativu musí zavést do poloviny listopadu. Podle developerů si kvůli tomu bude schopno dovolit vlastní bydlení ještě méně lidí než dosud.