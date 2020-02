Silný vítr místy s nárazy nad 65 kilometrů v hodině bude navíc v Česku foukat až do středečního večera. Meteorologové proto prodloužili platnost výstrahy, s větrným počasím mají lidé počítat ve všech 14 krajích.

V pondělí se ocitlo bez proudu dokonce přes 300 tisíc odběratelů. Navíc kvůli následkům silného větru také zemřel řidič osobního auta u Nové Vsi na Sokolovsku. K havárii podle zveřejněných snímků došlo v místě, kam spadl strom. Muž potom prorazil svodidla a sjel ze srázu.

„S největší pravděpodobností vozidlo vlivem pádu stromu sjelo mimo komunikaci a převrátilo se na střechu,“ uvedla v pondělí policejní mluvčí Kateřina Krejčí s tím, že policie okolnosti nehody dál vyšetřuje.

V Krkonoších v noci na dnešek napadlo asi 20 centimetrů sněhu. Sněžilo i ve vyšších polohách hradeckého kraje, kde na řadě silnic nižších tříd dnes ráno ležela vrstva sněhu. Při jízdě na krkonošský hraniční přechod do Polska na Pomezních Boudách si řidiči musejí dát pozor na sněhové jazyky. Pozor si musejí dát řidiči i na větrem shozené stromy a větve na silnice, uvedli silničáři, meteorologové a horská služba.

Potížím v dopravě neunikli v úterý 11. února během ranní dopravní špičky obyvatelé některých oblastí Středočeského kraje. Nad ránem se opět přihnaly přívaly silného vichru. Nová vlna padajících stromů zaměstnala hasiče i energetiky.

Vítr bude podle meteorologů foukat ještě dnes do večera, rychlost větru má dosahovat 55 až 90 kilometrů za hodinu, na horách až 110 kilometrů za hodinu.

Dodávky elektřiny

ČEZ dnes ke 15. hodině evidoval osm desítek poruch a míst bez dodávek kolem 12 900. "Jsou to nové poruchy z dnešního dne, téměř vše ze včerejška (pondělí) máme opraveno a dodávky obnoveny," uvedla mluvčí skupiny Soňa Holingerová. Nové poruchy podle ní vznikají pravděpodobně tím, že na vedení padají stromy a větve nalomené pondělním větrem.

Kolem 15. hodiny pak ČEZ odvolal kalamitní stav na celém svém území. "V současné době řešíme ještě osm desítek poruch na vedení vysokého napětí, zároveň pracujeme na obnovení dodávek elektřiny do 12 900 odběrných míst na zásobovacím území ČEZ Distribuce. Předpokládáme, že většinu odběrných míst připojíme zpět k distribuční soustavě během dnešního odpoledne či večera," uvedla Holingerová.

E.ON dopoledne odvolal kalamitní stav v Jihomoravském kraji a v poledne ve své distribuční části Kraje Vysočina. "Vyhlášený kalamitní stav Jihočeského kraje zůstává v platnosti," uvedla Herodesová kolem 14:00. Firma během dneška snížila počet domácností bez elektřiny z 19 tisíc zatím na 7000.

Na jižní Moravě měl E.ON bez dodávek 1400 míst na Blanensku a v oblasti Brno-venkov. Na Vysočině to bylo 380 míst na Jihlavsku, Třebíčsku a Žďársku, 600 domácností bez elektřiny firma eviduje ve Zlínském kraji. Na jihu Čech má E.ON podle mluvčí bez proudu 4400 míst a řadu poruch k odstranění. "V několika případech se jedná o těžce přístupný terén," doplnila Herodesová. Většina poruch by podle ní měla být odstraněna do večera.

V Královéhradeckém kraji se energetikům daří poruchy způsobené silným větrem opravovat. K dnešním 10:00 bylo bez elektřiny přibližně 5000 domácností, zatímco ráno jich bylo bez proudu zhruba 10.000. Kalamitní stav trvá v okresech Náchod a Trutnov. ČTK to řekla regionální mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Nejhorší situace v kraji s dodávkami elektřiny při orkánu Sabine byla v pondělí odpoledne, kdy bez proudu v jednu chvíli bylo 59 tisíc odběrných míst.

Podle hasičů byla noc na dnešek klidná, ale situace se zhoršila ráno. "Další poryvy přišly až v ranních hodinách, od 05:00 evidujeme v souvislosti se silnějším větrem asi 45 událostí. Nyní je nárůst počtu událostí velmi pozvolný," řekla po 10:00 ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová. Většinou se podle ní jedná o spadané stromy na silnice.

V Libereckém kraji bylo bez proudu kolem 6:00 zhruba 5500 odběratelů. Poruch na vedení vysokého napětí bylo 14. "Situace v noci byla lepší, k ránu ale některé poruchy přibyly. Třeba ve Smržovce u Jablonce," dodala. Většina poruch byla následně odstraněna.

Také v Pardubickém kraji daří postupně odstraňovat poruchy způsobené silným větrem. V regionu v 6:00 zůstávalo 11 poruch na vedení vysokého napětí. Bez energie bylo asi 5000 odběratelů, uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Poruchy přetrvávají hlavně na Svitavsku, Pardubicku a Orlickoústecku. V noci jich bylo už pouze sedm, ale po náporu větru přibyly další. Společnost ČEZ Distribuce odvolala v pondělí k 23:00 kalamitní stav pro Pardubický kraj, který byl vyhlášen v 16:00. V té době energetici evidovali 25 poruch na vedení vysokého napětí, bez energie bylo asi 28 tisíc odběratelů.

Také v Plzeňském kraji klesá počet domácností bez elektrické energie, oproti pondělku také výrazně poklesl počet výjezdů hasičů. Silný vítr v kraji bude foukat zejména dopoledne, odpoledne se začne uklidňovat, řekli dnes ČTK meteorologové a mluvčí hasičů a ČEZ. Bez elektřiny bylo v úterý ráno 3500 odběratelů. Silný vítr v kraji bude foukat zejména dopoledne, odpoledne se začne uklidňovat, řekli dnes ČTK meteorologové a mluvčí hasičů a ČEZ.

Kvůli silnému větru je ve Středočeském kraji bylo v úterý dopoledne bez elektřiny zhruba 10 tisíc odběratelů. Hasiči dál vyjíždějí k popadaným stromům, problémy jsou i v dopravě, zjistila ČTK. Silný vítr má v kraji foukat až do dnešních 20:00.

V Ústeckém kraji energetici odvolali kalamitní stav. Hasiči měli od půlnoci sedm výjezdů v souvislosti s počasím. Stále se nedoporučuje lidem vstupovat do lesů. Na horách si řidiči musí dát pozor na sněhové jazyky, zjistila dnes ČTK. Z pohledu Skupiny ČEZ, dodavatele elektřiny na severu Čech, je podle mluvčí Soni Holingerové dnes už běžný provoz. Situace se uklidnila i z pohledu hasičů.

Ve Zlínském kraji jsou i v úterý odpoledne stovky domácností bez dodávek elektrického proudu. Podle energetiků přetrvávají problémy především na Uherskohradišťsku. Je jich však výrazně méně než dnes ráno, kdy bylo bez elektřiny v kraji asi 1800 domácností, v pondělí odpoledne jich bylo zhruba 5200.

Společnost E.ON evidovala dnes ke 14:00 ve Zlínském kraji téměř 500 domácností bez elektřiny. "Problémy jsou v části Uherského Hradiště. Závada by ale měla být během dneška odstraněna," řekla ČTK zástupkyně společnosti E.ON Božena Herodesová.

Potíže v regionu nadále zaznamenává také společnost ČEZ. "Ve Zlínském kraji stále máme dvě poruchy na vysokém napětí, ale už bez omezení dodávek odběratelům. Výpadky mohou nastat u nízkého napětí na okrajích vesnic nebo v chatových osadách, tam ještě postupně technici přijdou," uvedl před 14:00 mluvčí firmy Vladislav Sobol.

Kde vlaky nejezdí

S následky větru se potýká i železniční doprava. Ráno byl kvůli tomu přerušen provoz na dvou desítkách tratí, k 11:00 na 15 železničních tratích. Vlaky nejezdily mimo jiné mezi Vimperkem a Volary, Českými Budějovicemi a Českými Velenicemi či Chodovou Planou a Mariánskými Lázněmi. V pondělí, kdy silný vítr zasáhl Česko, byl přerušen provoz na 132 tratích. Na řadě míst popadaly stromy na koleje.

Z Českých Budějovic zůstává provoz zastaven na trati do Českých Velenic a Gmündu v Rakousku, vlaky jsou nahrazeny autobusy. Na trati mezi Budějovicemi a Horním Dvořištěm je provoz obnoven, z Horního Dvořiště do rakouského Summerau je ale provoz přerušen.

Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek stála trať z Prachatic do Volar. Pád stromu do kolejišti blokoval provoz vlaků ze Slavonic do Dačice z Chodové Plané do Mariánských Lázní či mezi Dobříší a Mníškem pod Brdy. Vlaky nejezdily ani mezi Jindřichovým Hradcem a Kamenným Malíkovem nebo Vraným nad Vltavou a Zbraslaví.

Letiště Praha dnes eviduje kvůli silnému větru jen jeden zrušený zpáteční let do Amsterodamu. V pondělí bylo zrušeno deset letů, řekla ČTK mluvčí Kateřina Pavlíková. Kvůli větru nejezdí v Česku ani lanovky, dnes jsou mimo provoz opět oba úseky kabinové lanovky na Sněžku či některé lanovky ve skiareálu Špindlerův Mlýn. Lanovka na Sněžku jezdí do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.

Na Sněžce i dnes dosahoval vítr v nárazech rychlosti orkánu, tedy více než 117,7 km/h. V polské části Sněžky v pondělí odpoledne přístroje naměřily rychlost větru v nárazech až 198 km/h. Dnes tam vítr dosahoval přes 100 km/h a v nárazech až 180 km/h.

Stromy komplikují dopravu na dálnicích

Dálnici D3 u Soběslavi na Táborsku zhruba na hodinu uzavřel spadlý strom. Místo bylo od 7:00 zhruba hodinu neprůjezdné. Překážka zablokovala oba pruhy ve směru na České Budějovice. Do stromu narazila dvě auta, nikdo nebyl zraněn. O obnovení provozu informovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Strom spadl na dálnici poblíž obce Myslkovice. Policisté odkláněli dopravu z D3 na vedlejší komunikace. Silný vítr zasáhl region už v pondělí. Hasiči museli odstraňovat polámané a vyvrácené stromy. Velmi silný vítr hrozí podle výstrahy meteorologů v Česku i dnes, v nárazech může dosahovat rychlosti až 70 - 110 kilometrů v hodině.

Strom komplikoval dopravu také na devátém kilometru dálnice D4 ve směru na Příbram.

Silný vítr zasáhl Česko už v noci na pondělí. Na řadě míst způsobil výpadky proudu a zkomplikoval dopravu. Vítr bude podle meteorologů foukat ještě dnes do večera, rychlost větru má dosahovat 55 až 90 kilometrů za hodinu, na horách až 110 kilometrů za hodinu.

Rekordní výjezdy hasičů

Na likvidaci pondělních škod se podílelo 6557 hasičských jednotek, více než polovina z nich patřila k dobrovolným hasičům. V pondělí hasiči evidovali 5018 výjezdů, což je více než třicetinásobek běžného průměru.

"Nejčastěji hasiči vyjížděli k odstraňování popadaných stromů a větví, ať už na komunikace, železnici, auta, domy nebo dráty elektrického vedení, také spolupracovali s pracovníky pohotovostních služeb, kteří obnovovali elektrické vedení. Dále zajišťovali uvolněné plechy na střechách, upevňovali či odstraňování billboardy, cedule nebo poutače," uvedla mluvčí generálního ředitelství hasičů Nicole Studená.