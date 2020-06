Zdroj: DeníkKdyž je řeč o bezpečnostních kamerách, měli bychom si nejprve ujasnit, co je to vlastně kamerové vnímání.

„Existují různé principy, jakým způsobem rozpoznávat z obrazu, respektive z videa. Dříve se používala technologie ,background extraction‘, to znamená, že se sledovaly pohyblivé předměty vůči statickému pozadí. Nyní jsou na vzestupu spíše technologie založené na tzv. neuronových sítích. Systém na bázi takovéto technologie se vše učí rozpoznávat na základě tisíců stovek fotografií nebo krátkých videosekvencí. Cílem je naučit tyto neuronové sítě rozpoznávat od sebe různé objekty jako například malé dítě, různé druhy zvířat, velké a malé automobily, bicykl apod. Takto ve zkratce funguje kamerové vnímání,“ vysvětluje Vladimír Mařík mladší, obchodní ředitel společnosti CertiCon, která se zabývá výzkumem a vývojem inovativních technologií pro velké nadnárodní společnosti.

„Dnes jsou dva způsoby, jak vyhodnocovat z bezpečnostních kamer. Jedno je v reálném čase, to znamená, že vyhodnocuji to, co se aktuálně děje. Například analyzuji vstup osoby do určité zóny. Když se tak stane, systém okamžitě pošle upozornění. Nebo mohu vyhodnocovat ze záznamu, což je takzvaná forenzní analýza, kdy vyhodnocuji z již pořízených záznamů, a to je třeba velmi vhodné pro policii,“ říká Vladimír Mařík mladší.

