Dosud byl povolen jeden člověk na patnáct metrů. "Od začátku července bude rovněž v restauracích a klubech umožněna živá hudba, nikoliv tanec," doplnil Vojtěch

U služeb, jako jsou kadeřnictví, kosmetika, manikúra či masáže, se zruší podmínka, že budou moci být poskytovány pouze jednomu zákazníkovi.

Lidé, kteří chtějí služeb využít, se aktuálně mohou prokázat několika typy testů a potvrzení. Profesionálně provedený PCR test platí sedm dní od odběru, antigenní test provedený na certifikovaném místě je možné využít 72 hodin. Možné je použít i doklad zaměstnavatele o provedeném antigenním testu, případně čestné prohlášení o testu ze školy.

Zvýšení kapacity prodejen hodnotí kladně i Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR). Vláda by ale měla mít připravený plán pro případné zhoršení epidemické situace. ČTK to v pondělí řekl prezident SOCR Tomáš Prouza. „Každá změna, která umožní kvalitnější obsluhu, je vítaná a jsme za ni rádi,“ uvedl Prouza. Veškeré restrikce pro obchodníky by podle něj mohly skončit v průběhu léta s pokračujícím poklesem počtu nakažených.

Vojtěch rovněž oznámil, že povinnost karantény bude nově platit i pro očkované první dávkou vakcíny proti koronaviru, pokud se setkají s nakaženým. Opatření vláda zavádí kvůli riziku šíření mutací, uvedl. Pro plně očkované v současné době podle mimořádného opatření platí, že do karantény dva týdny po vakcinaci nemusí.

"Ukazuje se, že například indická mutace je zejména po první dávce rezistentní," dodal Vojtěch. Jedna dávka vakcíny, od které uplyne 21 dní, přitom stačí pro prokázání bezinfekčnosti na některé hromadné akce či využívání služeb. Alternativou je negativní test nebo prodělání nemoci.

Povinnost karantény i pro očkované

Od začátku epidemie loni v březnu se podmínky, za nichž lidé musí chodit do karantény, měnily už několikrát. Za rizikový kontakt bylo nejprve považováno jakékoliv osobní setkání na delší dobu než 15 minut, s nástupem britské mutace se pak doba zkracovala. Roli hrálo také to, jestli lidé měli při kontaktu respirátor či roušku.

Očkovat se v Česku začalo 27. prosince. Na konci ledna pak tehdejší hlavní hygienička Jarmila Rážová vydala metodický pokyn pro krajské hygienické stanice, kde nařizovala lidi po očkování do karantény posílat. To se změnilo od března, kdy plně očkovaní po 14 dnech od vakcíny do karantény nemuseli.

Měnila se také délka karantény. Původně byla čtrnáct dní, loni v srpnu byla zkrácena na deset dní. Po převážení takzvané britské mutace, dnes nazývané beta, v Česku byla v únoru znovu prodloužena na dva týdny.

Očkovací centra by také podle Vojtěcha měla postupně přestávat fungovat v září. Vakcinace by se pak měla přesunout do nemocnic a k praktickým lékařům.