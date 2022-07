V Česku existuje zhruba tři tisíce autoškol, najít je lze i v těch nejmenších městech. Zatímco počet hodin nutných pro absolvování výcviku je daný zákonem, vybavení či stáří vozidla je čistě věcí dané autoškoly. Nutností je jen namontovat do vozu druhé ovládání (pedály) pro instruktora.

Revoluce ve výuce řidičů? Češi by mohli s dozorem za volant již v 17 letech

„Vozidla autoškol musí splňovat stejné podmínky jako jakákoliv jiná auta. Tedy například mít platnou STK a podobně,“ konstatuje mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Podle Zukala by však měl stát zpřísnit požadavky na výcvikový vůz. Ten by ideálně neměl být starší sedmi let a měl by mít velikost střední třídy. Argumentuje mimo jiné právě rychlým vývojem automobilů a jejich ovládání. „Nemohu mít stejně kvalitní výuku na zachovalé Octavii první řady a na moderním automobilu. Na počítači řady 386 se už toho taky moc nenaučíte a může být zachovalý, jak chce,“ myslí si Zukal.

S tím částečně souhlasí i expert na dopravní výchovu z Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. „Čím modernější auto, tím samozřejmě lépe. Dotyčný se seznámí s moderními systémy, jak je používat v praxi či kdy je naopak vypnout. V Česku ale v tomto směru všeobecně chybí vzdělání nejen u budoucích řidičů, ale i u veřejnosti. Někteří řidiči se totiž naopak až moc spoléhají na výbavu vozu a jezdí rychleji, než kdyby měli auto bez asistentů,“ připomíná Polák.

Pětina řidičů nemá v pořádku autolékárničku. Riskují pokutu

Rychlejší obměnu vozového parku v autoškolách by zákonnou úpravou neřešil. „Rodiče a žáci by se měli kromě vozidla zajímat celkově o proces výuky. Tedy jakou formou, zda škola nabízí konzultační hodiny a podobně. Když se tak bude dít ve velkém, postupně staré automobily budou autoškoly nucené vyměnit. Trh si s tím poradí,“ vybízí Polák.

Dopad na cenu

Zpřísnění podmínek pro výcviková auta se příliš nezamlouvá místopředsedovi Asociace autoškol ČR Jiřímu Novotnému. Sice by taková norma urychlila obměnu, ale „násilnou formou“. Řada autoškol své vozy obměňuje, někteří ovšem nesáhnou po novém voze.

„Pro autoškoly není důležitý věk auta, ale jeho výbava. I starší luxusnější vozidla mají moderní výbavu. Proto si myslím, že věkové omezení by nebylo dobrým řešením. Dnes je již běžnou praxí, že se žadatelé zajímají nejen o cenu kurzu ale také o typ výcvikového automobilu,“ reaguje Novotný. Kromě toho asociace spolupracuje s tuzemskou automobilkou Škoda Auto. Autoškoly tak mohou získat výcvikový vůz se slevou.

Na levnější ojetiny zapomeňte. Auta budou dále zdražovat, čeká se i rok a půl

Přinutit změnou zákona autoškoly k obnově vozového parku se resort dopravy nechystá. „Žadatel o řidičský průkaz si může sám vybrat, jakou autoškolu zvolí. Navíc výuka na starším typu vozidla nemusí znamenat problém, protože ze staršího typu auta na novější se přechází snadněji než naopak,“ tvrdí mluvčí resortu dopravy Brychta.

Vozový park v Česku i nehledě na autoškoly patří obecně k těm starším v rámci Evropské unie. Průměrné stáří vozu 15,6 roku řadí Českou republiku na páté místo. Hůře je na tom podle údajů asociace evropských výrobců ACEA již jen Řecko, Rumunsko, Estonsko a Litva. Průměrné stáří vozidla za celou Unii je 11,8 roku.