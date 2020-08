„Z dosud nezjištěných příčin vjela řidička citroenu do výkladní skříně. Cestovalo s ní dítě, oba jsou zranění,“ informovala policejní mluvčí Jana Slámová o kolizi, k níž došlo krátce před 14 hodinou. „Proč k nehodě došlo, je předmětem šetření,“ dodala.



Podle mluvčího záchranné služby jsou zranění naštěstí jen lehká. „Přesto jsme oba převezli do nemocnice,“ uvedl Prokop Voleník.



Kadeřnictví, do kterého řidička najela, bylo tou dobou zavřené. Brzy po nehodě tam ale dorazily dvě z kadeřnic, aby zajistily majetek uvnitř. „Ještě, že jsme tu dnes žádná nebyla. Máme vždy dvě soboty zavřeno, dvě otevřeno. Dost teď češeme nevěsty na svatby,“ uvedla jedna z pracovnic. „Na tom místě, kde auto ´zaparkovalo´, máme stůl se zrcadlem. To znamená, že za běžného provozu by auto smetlo zákaznici i jednu z nás,“ dodala s viditelným roztřesením. „Tohle jsem viděla jen ve filmu. Je to hrozné, jsem z toho dost vedle,“ přidala se kolegyně.



Otázkou zůstává, proč vůbec auto projíždělo kolem výloh v ulici Boženy Němcové, kam auta nemají přístup. Vede tudy jen pěší zóna. Proti řadě budov je městský park s dalšími stezkami pro pěší a na jeho okraji parkoviště. Podle policistů vůz přijel právě z něj. Pracují s verzí, žek nehodě mohlo dojít kvůli zdravotní indispozici řidičky.

Hmotná škoda se předběžně odhaduje na 255 tisíc korun.

Zdroj: Mirka Šebestová