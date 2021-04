Hranice stabilizace, tzv. magická hranice je podle Arenbergera 100 případů na 100 tisíc obyvatel, Česko se stále nachází na trojnásobku.

„Čísla ještě nejsou ideální, ale postupně klesají, což je lepší než kdyby stoupaly či stagnovaly. Výborná jsou čísla denních nakažených," řekl také ministr s tím, že dobrá zpráva je i to, že pokles nákazy zaznamenávají i všechny věkové skupiny.

Arenberger také potvrdil, že Česko dostane do konce června s počátkem od posledního týdne v dubnu další dodávku vakcíny Pfizer/BioNtech, která je u nás nejvíce zastoupena. „Kromě dohodnutých dávek, dostává Česká republika dalších 1,2 milionu dávek, což je velké posílení,“ řekl.

Česko už je tak schopno očkovat přes 60 tisíc lidí denně. „V květnu nebo červnu se tak můžeme dostat až na 100 tisíc naočkovaných dávek denně. Je to velmi dobrá zpráva, protože nám to zlepšuje celkovou situaci. Kdo je naočkován, je chráněn a brání šíření v populaci,“ dodal.

Očkování pro lidi 40+

Pokud vše půjde dobře, bude možné v červnu otevřít rezervační systém pro lidi nad 40 let. Včera bylo během dne podle něj naočkováno 68 tisíc lidí.

Ministr citoval i průzkum agentury STEM/MARK, která ukázala, že o vakcíny je všeobecně zájem. "Stoupl asi na dvojnásobek oproti začátku, kdy se očkovat začínalo," řekl ministr.

Číslo aplikovaných dávek podle něj hezky kopíruje počet dodaných vakcín. „To znamená, že nikde v lednici si nikdo žádné velké množství lahviček neschovává." řekl Arenberger.

„Určitě se dostaneme na 60 nebo až 65 procent proočkovanosti už v červnu. Dále záleží na vakcínách. Kdyby se rychle povedlo dostat sem další, tak cíl Evropské unie (70 procent proočkovanosti dospělé populace v zemi) stihneme,” řekl také Arenberger.

„U lékařů je proočkovanost asi 70 procent, u zdravotních sestřiček jsme někde na prostředku. Dobrá zpráva je, že rizikové skupiny 80+ a 70+ jsou proočkované,” řekl Arenberger. Podle ministra díky tomu extrémně u seniorů klesla nemocnost.

Testování žáků a ve firmách

Ministr zmínil i testování žáků, které začalo tento týden. „Máme průběžná data asi 610 tisíc žáků, z toho bylo 302 pozitivních případů u žáků a 186 pozitivních případů u zaměstnanců," uvedl ministr. Efekt vyšší nákazy se podle něj může projevit, až když budou děti v kolektivu déle.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová poté informovala o testování ve firmách. „Provedli jsme 4400 kontrol a pouze ve 4 firmách se vůbec netestovalo. U 1 nebo 1,5 procenta byly zjištěny v závady testování. Vše vyústilo ve správní řízení,“ řekla Svrčinová. Firmám podle ní hrozí pokuta. Proběhlo také 300 kontrol izolací a karantén. „V 73 případech jsme zjistili porušení izolace,“ upřesnila. Dodala, že porušení nastalo i ve třech případech karantén.

Hygienička i upřesnila, jak kontroloři vybírají lidi v izolaci nebo firmy kvůli testování zaměstnanců. „Jde se po firmách, kde byly v minulosti problémy. U osob je to náhodný výběr, kde třeba i policisté řeknou, že jde o lokalitu, kde vidí spoustu lidí se stýkat,” řekla Svrčinová.

Sport

Do příštího týdne se nic zásadního měnit nebude. „Pokusíme se o to, abychom byli schopni rozšířit sportovní aktivity, epidemiologové nám zatím radí, abychom to nedělali," řekl Arenberger.

Se zástupci sportovců se má ministr setkat v sobotu v poledne. „Budeme přemýšlet o tom, jak bychom dále poskytli možnost bezpečného pohybu na sportovištích, ale musíme to ještě více probrat s epidemiology, aby nedošlo k nějakému karambolu, protože prioritou je udržet děti ve školách," řekl Arenberger.

Nově potvrzených případů covidu-19 ve čtvrtek přibylo 3238, což je zhruba o třetinu méně než před týdnem a nejméně za všední den od 5. října. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů ministerstva zdravotnictví. Snížily se i podíly počtu nakažených na celkovém počtu provedených testů za čtvrtek a rovněž počty hospitalizovaných. Během včerejška bylo také očkováno proti nemoci covid-19 přes 68 tisíc lidí, což je nejvíce za jeden den od začátku vakcinace loni v prosinci.