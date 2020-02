V ČR bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. Nemocnice v Česku jsou podle Vojtěcha na pacienty s vysoce nakažlivou chorobou připravené. "Já si myslím, že nemocnice jsou na to cvičeny, my jsme o tom i dneska diskutovali," uvedl ministr. Zdravotníci podle něj vědí, jak mají v případě pacienta s vysoce nakažlivou chorobou postupovat a kam se mají obrátit.

"V tomto směru jsme připraveni, já bych nechtěl vyvolávat nějakou paniku. To riziko tady beze sporu existuje a je nutné, abychom byli koordinováni," uvedl Vojtěch. Připomněl, že již svolal Ústřední epidemiologickou komisi, kde jsou i zástupci dalších rezortů. "Data sledujeme, komunikujeme s ostatními státy Evropy i s Italy, jak se to vyvíjí," uvedl.

Online reportáž Koronavirus 29.02. 12:25 Ačkoli v České republice doposud nebyl prokázaný žádný případ koronaviru, jeho existenci pocítila už i fotbalová Slavia. Její šéf Jaroslav Tvrdík totiž skončil právě z tohoto důvodu v karanténě. Více čtěte zde. 29.02. 11:32 Írán oznámil devět úmrtí kvůli infekci koronaviru, bilance tak v této zemi nyní činí 43 obětí. Potvrzeno bylo 205 nových případů, celkem jich je 593. 29.02. 11:16 Rakousko oznámilo první dva případy koronaviru ve spolkové zemi Dolní Rakousy, která přímo hraničí s Českem. Nakaženými je manželský pár. Rakousko eviduje devět případů - vedle dvou v Dolních Rakousích čtyři ve Vídni, dva v Tyrolsku a jeden ve Štýrsku. Onemocnění má vážný průběh u 72letého muže hospitalizovaného ve Vídni. 29.02. 11:12 Ve středu se v Praze kvůli šíření nákazy novým typem koronaviru v Evropě uskuteční schůzka visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Polska, Slovenska a Maďarska. Na twitteru to dnes oznámil polský premiér Mateusz Morawiecki, který uvedl, že setkání se koná na návrh Varšavy. Český premiér Andrej Babiš ČTK konání schůzky potvrdil a uvedl, že jednání bude na úrovni předsedů vlád. Celá on-line reportáž ZDE

"Zatím se zdá, že to je spíše nějaký jasně definovaný klastr, oblast, která je uzavřená, a ta epidemie se výrazně nešíří. Ale musíme být připraveni na to, pokud by se nějaký případ u nás objevil," dodal v souvislosti se situací v Itálii, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.

Nejtěžší je podle ministra zmonitorovat pohyb nakaženého pacienta a zjistit, s kým se dostal do kontaktu. Poukázal na to, že v Itálii nyní zdravotníci hledají prvního infikovaného, jehož prostřednictvím se virus rozšířil. Věří, že by se takové pátrání zvládlo i v českých podmínkách.