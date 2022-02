"Myslím si, že to nebyl špatný zápas, ale určitě musíme proměňovat víc šancí. Měly jsme jich spoustu a koncovka není ideální. Jsou to těsné výsledky na to, jak jsme Švédsko přehrávaly. Snad to zlepšíme do dalších zápasů," řekla Vanišová novinářům.

Češky do utkání vstoupily ve velkém stylu, vytvořily si výraznou převahu a v první třetině vyslaly na švédskou brankářku 25 střel. Vedly však pouze 1:0. "V kabině jsme si říkaly, že musíme zůstat trpělivé za každé situace a věřit našemu systému hry. Já věřím tomu, že to tam začne víc padat a bude to lepší zápas od zápasu," uvedla šestadvacetiletá útočnice.

Hokejistky jsou v laufu. Češky porazily i Švédky, zářila dvougólová Vanišová

Právě Vanišová v 19. minutě otevřela skóre."Tlačila jsem se před gólmanku, byla jsem už v brankovišti a snažila jsem se jen vystřelit nahoru. Propadlo to tam. Naštěstí," řekla. Podruhé se prosadila po efektně zakončeném nájezdu ve třetí části. "Měla jsem dobrou rychlost, gólmanka nestihla zareagovat a jít se mnou. Jsem ráda, že se mi podařilo dát tyhle dva góly a pomoct k výhře," pochvalovala si Vanišová.

Hokejistky zatím v Pekingu vyhrály dvakrát 3:1 a mají šest bodů. I když hra ještě není optimální, s výsledky jsou spokojené. "Hlavní jsou dvě vítězství. Je potřeba pracovat na detailech hry, hlavně koncovce. Trochu i na nervozitě, nepanikařit. Jsou tam momenty, kdy můžeme být lepší. Ale věřím, že se v dalších zápasech víc rozehrajeme," řekla.

Narozeniny oslavila s týmem

Opora švédského Leksandu v Pekingu minulý týden v neděli oslavila narozeniny. "Oslavili jsme to s týmem, to bylo moc fajn. Český olympijský výbor mi taky popřál, za to jsem moc vděčná, že si na mě taky vzpomněli. Bylo to od nich moc milé," uvedla Vanišová. Dalším velkým zážitkem pro ni bylo páteční slavnostní zahájení her.