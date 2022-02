"Je to strašná houpačka a určitě nejnáročnější turnaj, který jsme kdy hráli. Možná je to můj subjektivní dojem, ale začínají se trošku rozevírat nůžky mezi top profesionálními týmy ověnčenými medailemi a týmy, které se na olympiádu dostaly z kvalifikací nebo posledních postupových míst," řekla Paulová novinářům po skončení dnešního programu, ve kterém česká dvojice nejprve porazila 10:8 Američany a poté podlehla 5:7 po dodatečném endu Kanadě.

"Primárně jsme na sebe pyšní, že jsme se vrátili, protože po sobotě jsme nešli spát v úplně dobré náladě. Je důležité, že jsme se dokázali zvednout a ukázali to, co umíme. Kdybychom takové výkony podali všech devět zápasů, odjížděli bychom s hlavou úplně rozzářenou. Takhle jsme jenom spokojení, že jsme, kde jsme," uvedla Paulová a poukázala na nevydařené zápasy s Velkou Británií a zejména se Švýcarskem.

Se Švýcary manželé Paulovi prohráli 3:11. "Tahle porážka nás mrzí nejvíc ze všech. Se Švýcary hrajeme pravidelně a myslím, že za poslední dva roky s nimi máme mírně kladnou bilanci. Nečekali jsme, že dostaneme takhle naloženo. Oni ale hráli celý zápas na 95 procent, zatímco šest předchozích hráli jen na 60. My jsme k tomu navíc přispěli svým špatným výkonem," kroutil hlavou ještě s odstupem dne Paul.

Český curling má díky nim poprvé v historii zastoupení na olympijských hrách. "Pro nás je to nová zkušenost. Poprvé hrajeme na turnaji, kde je deset nejlepších týmů na světě. Normálně na mistrovství světa je dvacet týmů a tam de facto hrajete s týmy, které jsou na vaší úrovni a pak jsou tam dva až tři týmy, které jsou na této úrovni, Švédsko nebo Kanada. Jsme rádi za tuhle zkušenost, doufáme, že ji budeme moci předat hráčům, kteří budou po nás," přál si Paul.

Turnaj Paulovi zakončí v pondělí duelem s pořadatelskou Čínou. "Pořád máme velkou motivaci. Náš realistický cíl bylo páté až sedmé místo. Pokud porazíme Čínu, tak cíl splníme. Do zápasu půjdeme s velkým soustředěním a s tím, že chceme vyhrát," řekl Paul.

Bez ohledu na výsledek posledního zápasu již mohou olympiádu hodnotit. "Pro nás je asi nejzajímavější chatování s médii. Zhodnotili jsme to, že je to naše terapie sdílením. Všem se vám tady vypláčeme na rameni a pak jsme v klidu," smála se Paulová. S ohledem na sérii rozhovorů navíc vždy přišli do šatny již uklidnění.

"Obecně se ale každý sportovec na olympiádu těší díky českému týmu. Komunita, organizátoři, všichni hráči se skvěle podporují. Třeba hokejistky mají tak pozitivní energii! Jsou nabité! Jsme strašně rádi, že můžeme být součástí tohohle týmu a nejsme tu za podivíny nebo vyvrhely někde vedle. Chceme sem patřit a být součástí i nadále," přála si.

Oba čeští reprezentanti byli navíc nadšeni z pozitivní odezvy veřejnosti na svá vystoupení. "Chodí nám obrázky od dětí, kteří nás kreslí. Dokonce nás nakreslily v pandemických skafandrech, to mě fakt pobavilo. Jsou to věci, se kterými jsme nikdy nepřišli do kontaktu. Představte si nás jako takové Alenky v říši divů za zrcadlem," řekla Paulová. Dobře si nicméně uvědomuje, že po olympiádě zájem o curling opět klesne.

"Kdo ví, jestli tady vůbec za čtyři roky bude český tým. Pořád je to tak, že se na olympiádě hraje proti profíkům a my jsme spoustu profíků nechali za námi. Rusko, Turecko, Německo, Asiati… Tyhle týmy poletí raketově nahoru a my se vždycky budeme muset prát o to, abychom postupovali z těch posledních příček, pokud se nestane nějaký zázrak a nepřijdou nějací úplní supertalenti," dodala Paulová.