Ze zpronevěry je obviněný Chomutovan, který zacházel s firemní platební a tankovací kartou, jako by byly jeho. Během loňského roku měl z bankovního účtu vyluxovat 380 tisíc korun. Další peníze odčerpal prostřednictvím tankovacích karet, které využil na několika čerpacích stanicích pro nákup paliva a maziva za více než 46 tisíc.

Platební karta. Terminál. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

Benzín neprojížděl sám, prodával ho dál. To však nebylo vše, s využitím firemního mobilu neoprávněně několikrát zaplatil za online služby za více než 13 tisíc korun. Ty následně musela společnost uhradit mobilnímu operátorovi. Celková škoda se vyšplhala na 440 tisíc korun. Policejní komisař už 34letého muže obvinil ze spáchání trestných činů zpronevěry a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Ten se doznal. Do vězení může jít až na pět let.