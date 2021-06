Rostislav P. byl po předchozím návratu z vězení na svobodě přesně 41 dní. Pak dle zatím nepravomocného verdiktu znásilnil vlastní sestru a za mříže ho vedli znova. Po roce vazby rozhodl ve čtvrtek 17. června ústecký krajský soud o vině a trestu.

37letý recidivista z Chomutova dostal za sexuální útok na o 4 roky starší sestru 7 let. Na místě se odvolal. Rozsudek bude až do rozhodnutí pražského vrchního soudu nepravomocný. Z vazby se ale do té doby Rostislav P. ven nepodívá. Nabízená záruka jeho druhé sestry senátu nepřišla dostatečná.

K incidentu došlo za bílého dne přesně před rokem. Rostislav P. vlezl k sestře do koupelny v chomutovském bytě, když se sprchovala. Chtěl, aby ho uspokojila, vyhrožoval jí zbitím a zabitím. Znásilnil ji orálně i koitálně, a to i přes odstrkávání a kopance, které mu měla uštědřit. „Zasloužíš si to, když jsi mi za 14 let neposlala do vězení dopis,“ měl říct sestře podle její výpovědi. Rostislav P. vinu od začátku odmítal. Usvědčil ho ale stěr z pochvy ženy.

Sestra šla ke gynekologovi hned, za což ji nepřímo pochválil soudce Martin Majchrák. Jiné oběti znásilnění nahlásí útok pozdě a v líčeních potom někdy panuje důkazní nouze. „Že došlo k souloži, je naprosto jednoznačně prokázáno,“ shrnul v případě Rostislava P. soudce s tím, že šlo uvažovat jen o míře dobrovolnosti styku. „Kdyby šlo o dobrovolnou soulož, nehlásila by to policii,“ konstatoval ale Majchrák.

Dotyčný tvrdil, že se ho sestra bála a celou věc si vymyslela, aby ho dostala zpět za mříže. „Mně se jedná o těžké roky za něco, co jsem neudělal. Nevím, proč má sestra řekla takovou prasárnu,“ zlobil se a proti rozsudku se na místě odvolal. Na rozhodnutí soudu vyšší instance chtěl čekat na svobodě. Jeho druhá sestra se nabídla, že se za něj zaručí. „V mládí jsme si byli blízcí, pořád jsme,“ řekla s tím, že její bratr je horká hlava a potřebuje spíš než trest odbornou pomoc psychologa.

Senát ale záruku nepovažoval za přesvědčivou a ponechal recidivistu ve vazbě. Rostislav P. si proti tomu podal stížnost, to ale na jeho situaci příliš nemění. Majchrák vysvětlil, že senát rozhodl o pokračování vazby především kvůli tomu, že by se muž po propuštění mohl znovu dopustit trestného činu, jako to udělal už dříve. I ve vazbě dělá potíže a museli ho překládat z Litoměřic do Teplic. Byl už souzen devětkrát, například za loupež nebo vydírání.

Z obžaloby

Rostislav P. 16. června 2020 kolem poledne během návštěvy v bytě vešel za sestrou do koupelny, kde se sprchovala. Přitiskl ji nahou k sobě s tím, že chce vložit svůj pohlavní úd do jejích úst. Když začala křičet, vyhrožoval jí zabitím a tlačil na záchod vedle koupelny, kde ji posadil na mísu se sklopeným prkénkem. Přes její odpor, brek a prosby jí vsunul pohlavní úd do úst. Pak ji zatáhl zpět do koupelny, posadil na pračku a přes její opětovné prosby ji oběma rukama roztáhl nohy a vykonal soulož.