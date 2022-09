“Podle dosavadních informací se zřejmě nedokázala útočníkovi, který ji měl vyhrožovat způsobením újmy v jejím osobním životě, účinně bránit,” uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. “Poté, co se událost podobným způsobem měla odehrát i podruhé, rozhodla se žena znásilnění oznámit,” doplnila.

Po muži se však náhle slehla země. Policie tak po něm vyhlásila celostátní pátrání a ještě stejného dne ho vypátrala v Praze. Muž je obviněný ze zvlášť závažného zločinu znásilnění, za což mu hrozí dva roky až deset let za mřížemi. Protože by mohl uprchnout nebo se skrývat, byl vzatý do vazby.