Exkluzivní kousek známé značky a ještě zadarmo. Toto vědomí zlákalo dvojici zlodějů z Chomutova, kteří v jedné z prodejen na Chomutovsku ukradli čtyři balení značkových ponožek.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Zboží za téměř 750 korun se snažili schovat do igelitky a nepozorovaně odejít. To se jim ale nepovedlo a putovali rovnou na policii. Tam se ukázalo, že to nebylo žádné zkratové jednání.