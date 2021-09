Nejprve se 39letý muž pokoušel dostat do zaparkovaného vozu v ulici Kpt. Jaroše v Jirkově - zřejmě aby si z něj něco odnesl na památku. Vyrušil ho ale křik svědka. Protože tušil, že mu za chvíli bude policie v patách, sebral z pozemku u domu v ulici Na Stráni kolo a ujížděl.

Tři roky v chládku hrozí recidivistovi z Chomutova, který se během jednoho večera pokusil o krádež a vlamoval se do auta.

