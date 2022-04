S batohem napěchovaným vínem a pivem se zloděj schoval za schody

Kvůli vloupání do sklepních kójí vyjeli policisté do ulice Za Zborovskou v Chomutově. Nájemníci domu totiž slyšeli, že se z nich večer ozýval hluk, a tak si zavolali pomoc, dokud byl lupič uvnitř a existovala možnost, že se ho podaří chytit s lupem. To se také podařilo.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal