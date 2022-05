Aby se dostal do cizího bytu, přelezl ze svého balkonu ve třetím patře na balkon souseda a otevřenými dveřmi pokračoval dále do bytu. Doma nikdo nebyl, tak sebral stříbrný prstýnek a řetízek a odešel jako by nic vstupními dveřmi. „Jeho počínání viděl svědek, který na muže lezoucího přes balkon upozornil strážníky a po jejich příjezdu jim podezřelého, který zrovna odcházel z panelového domu, označil,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.