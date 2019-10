Chuť na drogy si může nechat na nějakou dobu zajít 27letý Chomutovan. Čeká na soud za ublížení na zdraví a výtržnictví.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Po slovní rozepři měl fyzicky napadnout o pět let mladšího muže. Dal mu ránu pěstí do obličeje a také do břicha. Další zamýšlenou ránu poškozený vykryl rukou, načež spadl ze schodů. „Napadený mladík přitom zjistil, že při potyčce byl také pořezán na paži,“ upřesňuje incident mluvčí policie Miroslava Glogovská.