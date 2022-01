K tomu mělo podle obžaloby dojít dva dny před útoky v Žatci. „Dne 7. prosince 2020 v nákupním centru Kaufland v Chomutově obžalovaná nakupovala společně se svou matkou. V nestřeženém okamžiku odcizila z tašky umístěné v nákupním košíku platební kartu vystavenou na jméno své matky, kterou následně téhož dne vložila do bankomatu v Chomutově a provedla dotaz na zůstatek, který byl z důvodu odcizení platební karty zamítnut,“ píše se v obžalobě.

Proč to žena udělala, bude vysvětlovat u zmíněného soudu. Její případ začne projednávat v příštím týdnu. Daleko horší byl ale sled událostí, ke kterým došlo o dva dny později v Žatci. I v těchto případech byla hlavní motivací snaha získat peníze. Žena neváhala použít i fyzické napadení.

„Dne 9. prosince 2020 okolo 17.15 strhla na chodníku v ulici Volyňských Čechů ženě trpící střední mentální retardací kabelku, kterou měla poškozená zavěšenou na pravém rameni, po čemž z místa utekla,“ uvádí se v obžalobě. Odcizením kabelky s telefonem a peněženkou způsobila škodu tři tisíce korun.

Povedená žena pak šla do centra Žatce, kde si ve Dvořákově ulici vyhlédla kadeřnici, která po 18. hodině zamykala salon. Sdělila jí, že by se chtěla objednat. Obě ženy šly proto dovnitř. Tam se strhla tahanice o peněženku kadeřnice. „Obviněná hlasitě vyzývala poškozenou, aby peněženku pustila, čemuž poškozená nevyhověla. Následně do sebe začaly ženy strkat. Obviněná natlačila poškozenou na umyvadlo a vyzvala ji, aby peněženku pustila, jinak ji praští do břicha. Tomu poškozená vyhověla, neboť byla v osmém měsíci těhotenství,“ stojí v obžalobě. Zlodějka vyjmula z peněženky devět tisíc korun, prázdnou peněženku s doklady vrátila a ze salonu odešla.

Za zmíněné skutky jí hrozí až deset let vězení.