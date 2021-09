V tuto chvíli jsou obě osoby zadrženy a policie na případu dále pracuje. "Jedná se o významný zásah do sítě výrobců a distributorů (pervitinu) v Ústeckém kraji," upozornila Hyšplerová s tím, že podrobnosti policie sdělí na tiskové konferenci v pondělí 20. září. Deník bude u toho.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.