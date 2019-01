Chomutov - Případ má na stole chomutovský soud. Obžalovaný tvrdí, že je nevinný. Údajně oloupený mladík své peníze prý prohrál.

Ke snídani si dal tři pivka, zakouřil marihuanu, a pak měl v Jirkově na Chomutovsku přepadnout a okrást 20letého mladíka. Řeč je o 24letém Janu Megovi, který v těchto dnech stanul před chomutovským soudem. Tvrdí, že nic neudělal. Mladík si podle něj vymýšlí, nejspíše prý peníze prohrál na automatech.

Podle obžaloby se Mego dopustil loupeže v září 2009. tehdy byl bez práce a v inkriminovaný den se poflakoval na ulici. Mladíka, kterého znal jen od vidění, měl udeřit do zad, až spadl na zem, pak mu vytáhnout z kapsy peněženku a sebrat z ní necelých tisíc korun.

Prý si jen povídali

„Seděl jsem ráno u baru Áčko Na Borku. Vypil jsem asi dvě, tři piva a kouřil. Následně tam přišel ten kluk, kterého znám jen podle křestního jména a věděl jsem, že je z Ervěnic. Dali jsme se na lavičce do řeči. Pak jsme zamířili dolů směrem na rybník Oleják, kde jsme se rozešli. On mi tvrdil, že se jde ke své bývalé základní škole posmívat učitelkám,“ vylíčil obžalovaný, jak podle něj setkání proběhlo. Jednoznačně odmítl, že by mladíka jakkoliv napadl a okradl ho. „On byl hodně opilý. Říkal, že prohrál všechny máminy peníze a teď neví, co dělat,“ vyjádřil se dále obžalovaný.

Krádež přiznal

Mimo loupežného přepadení je Jan Mego obviněn též z krádeže, kterou měl v srpnu 2009 spáchat ještě společně s kamarádem Lubošem. Pokusili se „vybílit“ kancelář. K tomuto činu se obžalovaný přiznal.

„V tomto případě musím přiznat, že jsem to skutečně udělal. Potřeboval jsem peníze, proto jsme se s Lubošem dohodli, že něco vykrademe. Já jsem hlídal dole, on vylezl na balkon, vytlačil okno a vnikl dovnitř. Pak přijela městská policie a zadržela nás,“ popsal před soudem obžalovaný, jak se vše odehrálo.

Soud rozsudek zatím nevynesl. Při prvním hlavním líčení totiž v soudní síni hovořil jen obžalovaný Mego. Přepadený mladík z Jirkova se nedostavil, údajně teď žije někde v Praze. Soudce další jednání proto odročil na neurčito, neví totiž, kdy se mu podaří poškozeného sehnat.