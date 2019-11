Až pět let vězení hrozí 41leté ženě a o čtyři roky staršímu muži z Klášterce nad Ohří. Podle policie dlouhodobě neposílali děti do školy.

Ilustrační fotografie. | Foto: Michaela Hasíková

Děti ve věku 9, 11 a 14 let do školy nechodily průběžně od dubna. Vyšetřování navíc prokázalo, že rodiče dětí se podobného jednání dopouštěli i v minulosti a byli za to trestně stíhaní. Teď čelí obvinění z ohrožování výchovy dítěte.