Tři roky na tři roky. S podmíněným odkladem tříletého trestu na tři roky a zákazem řízení na stejně dlouhou dobu odešel od Okresního soudu v Mostě Tomáš Vlach z Chomutova, který byl uznán vinným z vybržďování na hlavním čtyřproudém silničním tahu z Bíliny do Mostu. Z hlediska justice svým činem naplnil podstatu trestného činu vydírání se zbraní.

„Tou zbraní bylo míněno auto,“ řekla při vynesení rozsudku soudkyně Dagmar Šebková. Původně 42letému Vlachovi hrozil trest 3 až 8 let vězení. Soud při rozhodování však přihlédl k tomu, že obviněný do doby události nespáchal žádný přestupek a při své výpovědi před senátem vinu k celé události přiznal. Litoval toho, co se stalo, poslal omluvný dopis a že se v soudní sini ještě jednou poškozenému řidiči z Mostu i jeho přítelkyni, která s ním ve voze cestovala, omluvil.

„Byl to zkrat. Nevím, sám nechápu, co se se mnou stalo, neumím to ani sám sobě vysvětlit. Nejde to vrátit a ani asi není způsob, jak to odčinit,“ sypal si před soudem popel na hlavu obviněný s tím, že od incidentu neřídí a navštěvuje psychologa. Podle něj byl startérem události vztyčený prostředníček, který mu měl přes sklo ukázat mladý řidič, jehož později několikrát vybržďoval a snažil se vytlačit ze silnice. „Zahlédl jsem to ve zpětném zrcátku,“ tvrdil Vlach.

Proti tomu se při výpovědi poškozený mladík za volantem ohradil a spolucestující, která taktéž vypovídala, potvrdila, že k žádné gestikulaci směrem k obžalovanému nebo jeho autu nedošlo. Mostečan také přiznal, že manévr na kruhovém objezdu v Bílině, který byl na úplném začátku incidentu, nebyl z jeho strany zrovna nejšťastnějším. Soud vyslechl i další svědky. Nakonec vynesl rozsudek tři roky odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři roky a stejně dlouho dobu řízení.

Manévr na objezdu v Bílině

Vlach v pátek 28. října odpoledne v době dopravní špičky po manévru na kruhovém objezdu v Bílině, který se ho ale ani netýkal, nejdříve vystoupil z vozu a šel vynadat řidiči, co stál za ním. Poté znovu nasedl do vozu a rozjel se, aby později auto před sebou předjel a několikrát se pokusil vybrzdit. Když mladý řidič se spolujezdkyní, kteří se cítili v ohrožení a volali na pomoc policii, několikrát situaci vyřešil, že se vozidlu dokázal vyhnout, následoval nejnebezpečnější manévr. Agresivní šofér pronásledované auto znovu předjel a smykem přes ruční brzdu zastavil svůj vůz napříč oběma jízdním pruhům, čímž ohrozil i další vozidla na silnici. Poškozené osádka vše zdokumentovala videokamerou ve voze. Video pak na internetu bylo k vidění na veškerém domácím zpravodajství.

Původně byl Vlach policií obviněn z obecného ohrožení, před soudem se však zodpovídal z trestného činu vydírání se zbraní, přičemž zbraní mělo být auto.

Všechny zúčastněné strany, tedy státní zástupkyně, obhájce obžalovaného i právnička poškozeného, na místě konstatovali, že se proti rozsudku nehodlají odvolat.