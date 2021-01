Trestnímu stíhání čelí 47letý muž z Chomutova a 34letý muž z Loun. Ani jeden z nich už téměř rok a půl řádně neplatí alimenty.

"Starší s nich má podle soudního rozsudku měsíčně na svého nyní 11letého syna ze Žatce platit částku 2 tisíce korun. Stejnou částkou, avšak rozdělenou mezi dva syny ve věku 15 a 11 let, by měl podle soudem schválené dohody přispívat měsíčně také mladší z mužů. Ani on si však tuto zákonnou povinnost vůči svým dětem žijícím v Lounech podle vyšetřovatele neplní," informoval policejní mluvčí Daniel Vítek.